Pai expulsa filha de 14 anos de casa após ela dizer algo que o revoltou: ‘A mandei para sua mãe’

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter mandado sua filha ir morar com a mãe, após ter escutado algo que não lhe agradou. De acordo com ele, o intuito foi discipliná-la e mostrar como a vida funciona.

“Há quatro dias minha filha e eu brigamos, basicamente ela foi rude com a professora e se recusou a pedir desculpas, dizendo: ‘Aquela vadia merecia’”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/Asleep-Positive5777.

De acordo com o pai, ele discutiu com a filha e ela soltou uma frase que o abalou. “Ela gritou que me odeia e gostaria que eu estivesse morto”, continuou.

“Eu mandei ela entrar no carro e a levei para a casa de sua mãe. Ela se desculpou e me pediu para deixá-la ficar comigo, mas falei: ‘Não, é assim que sua vida será se eu morrer’”, escreveu.

Opiniões divididas

De acordo com o pai, sua filha tem enviado mensagens implorando para voltar para sua casa. No entanto, nenhuma delas foi respondida.

“Minha mãe descobriu isso e me chamou de idiota sem coração. Devo acrescentar que a mãe dela não é abusiva nem nada parecido, ela é apenas muito fria e minha filha a odeia por isso”, finalizou o texto.

“Não é normal desejar a morte dos seus pais, e ela tem idade suficiente para saber o significado das coisas que diz. Ela precisa aprender a ser responsável pelas coisas que diz”, disse um usuário da rede, em defesa do pai.

“Você é um idiota. Já parou para perguntar a sua filha por que ela se sentia daquela maneira em relação à professora? Parece que você nem perguntou. Pode haver algo sério acontecendo aqui. Além disso, 14 anos é uma época terrível para as crianças. Eles estão passando pela puberdade, estão inseguros e estão tentando lidar com a situação”, observou um internauta, criticando a atitude do pai.

