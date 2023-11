Oferta milionária: casal terá um ano em ilha paradisíaca no Caribe recebendo US$ 185 mil

Um bilionário misterioso está disposto a pagar generosos US$ 185 mil para um casal que esteja disposto a passar um ano vivendo em uma ilha particular no Caribe. A proposta, divulgada pela agência de recrutamento Fairfax e Kensington, oferece a chance de viver em um paraíso tropical, mas há um detalhe intrigante: o casal selecionado deverá dedicar-se integralmente a promover o local nas redes sociais, desempenhando o papel de influenciadores.

A principal missão do casal escolhido será documentar a transformação da ilha, que passará de um local de construção a um oásis de luxo completo.

George Ralph Dunn, da agência de recrutamento, descreveu o papel como "o influenciador final". Eles terão a responsabilidade de capturar a beleza do lugar e contar a história da ilha desde o início de sua construção até sua conclusão.

01

Ishan @seefromthesky/Unsplash

Até o momento, a identidade do bilionário e os detalhes da ilha permanecem em segredo, mas a competição pelo domínio de ilhas no Caribe entre figuras como Richard Branson, da Virgin Airlines, e Larry Page, cofundador do Google, é notória.

Embora o casal influenciador ofereça consultoria na criação de pousadas e residências para os hóspedes, a construção será realizada por profissionais designados. Além disso, eles deverão administrar as instalações e eventos enquanto os primeiros convidados e investidores visitam o local.

Os requisitos para os candidatos incluem expertise em mídias sociais, espírito aventureiro e experiência na indústria de luxo. A agência de recrutamento destaca a dificuldade de encontrar candidatos que unam todas essas características.

aziz-acharki-U3C79SeHa7k-unsplash

Aziz Acharki/Unsplash

A escolha de um casal para a função se deve à necessidade de diferentes habilidades complementares. Cada parceiro pode trazer algo único para a mesa, como um jardineiro e uma governanta.

Embora a proposta possa parecer uma narrativa de um programa de TV ou um experimento social, o objetivo declarado é atrair o "turismo de luxo descalço" para a região, proporcionando uma experiência de viagem relaxante e despretensiosa.

Segundo o NYPost, o casal selecionado partirá para a ilha paradisíaca em janeiro e passará exaustivas semanas de trabalho de seis dias. Terão direito a um voo de volta para casa por ano e 25 dias de férias em ilhas vizinhas. Para se candidatarem, os influenciadores devem enviar um vídeo do TikTok, que será analisado pela equipe pessoal do bilionário.

pexels-michal-marek-3703511

Michal Marek/Pexels

A oportunidade é vista como única por muitos, e George Ralph Dunn, da agência de recrutamento, afirma que se ele não estivesse do outro lado da mesa, teria se candidatado à vaga.