O que as rugas na testa revelam sobre sua personalidade?

Você já se perguntou o que as rugas do seu rosto dizem sobre você? Especificamente, as linhas na testa que aparecem quando você franze a testa. Você pode ficar irritado com o fato de haver linhas ali, mas elas podem dizer muito sobre sua personalidade, de acordo com Jagran Josh.

Sabia que existe um nome para tentar descobrir os traços de personalidade de alguém através da testa? É chamado de metoposcopia. Os metoposcopistas acreditam que a testa é um mapa da alma e que as linhas e características da testa de uma pessoa podem realmente revelar muitas coisas sobre a verdadeira natureza dessa pessoa, de acordo com o Mirror.

Então, o que sua testa diz sobre você?

pexels-andrea-piacquadio-3781563

Andrea Piacquadio/Pexels

Se você tem uma linha na testa quando faz uma carranca: isso significa que você é assertivo, resoluto, tenaz, persistente e determinado. Você tem uma forte ética de trabalho e pode realmente focar nos objetivos quando tem algo em mente. As pessoas também o veem como inteligente e capaz, mas há algumas desvantagens em sua personalidade, pois você também pode ser visto como egoísta e pouco romântico e potencialmente ambicioso demais.

pexels-gauthier-pierre-4448816

Gauthier Pierre/Pexels

Por causa de sua personalidade, você pode fazer mais inimigos do que amigos, mas isso pode ser porque você coloca suas próprias necessidades antes das dos outros. Você também pode ser franco e direto.

Jagran Josh também deu recomendações de carreira para aqueles com uma única linha, escrevendo: "Pessoas com uma única linha vertical na testa são adequadas para carreiras em negócios, direito, política, medicina, educação, engenharia, ciência, tecnologia".

Se, ao franzir a testa, você tiver duas linhas na testa: poderá ser descrito por outras pessoas como inteligente, atencioso e analítico. Você também é trabalhador, ambicioso e bem-sucedido e é um pensador profundo que adora pensar profundamente sobre problemas complexos. Algumas pessoas, entretanto, podem vê-lo como estressado, ansioso e perfeccionista.

pexels-ralph-rabago-3214761

Ralph Rabago/Pexels

Você também é criativo e tem talento para ter novas ideias, sempre se esforçando para se aprimorar. Você também é leal e apoia seus amigos e familiares, o que é uma característica fantástica de se ter, e também é capaz de ter empatia pelos outros.

No entanto, quando se trata de relacionamentos, você pode ser egocêntrico ou querer ser cuidado. Pessoas com duas linhas na testa devem procurar carreiras em atuação, teatro, música, arte, escrita, ciências, direito, engenharia, arquitetura, empreendedorismo, contabilidade.

Se, ao franzir a testa, aparecerem três linhas na testa: você pode ser descrito como sábio, experiente e perspicaz. Você também é capaz de ver as coisas de múltiplas perspectivas, o que é uma habilidade de vida muito útil. Você também pode ser altamente inteligente, sábio e contemplativo, mas pode ser crítico não apenas consigo mesmo, mas também com outras pessoas.

michael-kucharski-TC6eTA6lowY-unsplash

Você também pode ter dificuldade para tomar decisões ao analisar demais as coisas, mas geralmente são líderes naturais e são capazes de motivar e inspirar outros - o que é ótimo. Você pode alcançar grandes coisas e até se tornar uma celebridade, segundo Jagran Josh. Você também pode ser adequado para carreiras em aconselhamento, relações públicas, mídia, filantropia, serviço social, música, atuação, cura, filosofia ou até mesmo se tornar um líder.