Mulher afirma que mães sempre deveriam escolher o nome do bebê, pois fazem "todo trabalho"

Escolher um nome para o bebê pode ser uma tarefa complicada. Casais às vezes levam dias ou até mesmo meses para decidir o nome do recém-nascido. Mas uma mulher argumenta que a decisão deveria recair inteiramente sobre os ombros da mãe, gerando uma reação intensa das pessoas na internet, reporta o Mirror.

Ela considerou a prática costumeira como "injusta", uma vez que os pais já compartilham seus sobrenomes com os filhos, então as mulheres deveriam ter a primeira escolha para o nome de seus filhos.

A mulher buscava validação para sua opinião, alegando que era um de seus direitos. Ela achava que era justo, já que as mulheres são aquelas que dão à luz, e não seus cônjuges ou namorados.

aditya-romansa-5zp0jym2w9M-unsplash

No fórum Mumsnet, ela escreveu: "estou sendo irracional em acreditar que as mães deveriam escolher os nomes dos bebês, uma vez que fazem todo o trabalho de dar à luz, com mudanças no corpo, enjoos matinais etc.? Especialmente porque os pais escolhem o sobrenome do bebê, então parece errado que eles também escolham o primeiro nome".

Ela acrescentou: "vejo outros tópicos sobre discussões sobre nomes de bebês. Mas estou completamente disposta a ouvir as opiniões das pessoas sobre isso".

Os usuários do Mumsnet rapidamente compartilharam suas opiniões, com alguns discordando da declaração da mulher.

Uma pessoa disse: "não, pois eu só teria um filho com alguém por quem me importasse e respeitasse o suficiente para compartilhar a decisão do nome do bebê. Se não conseguem concordar com um nome para o bebê, que Deus ajude o restante do relacionamento deles, pois coisas muito mais difíceis e decisivas surgirão em algum momento".

freestocks-ux53SGpRAHU-unsplash-1

Outra pessoa acrescentou: "acho que ambos os parceiros têm direito a veto. Também acho que o bebê não precisa necessariamente ter o sobrenome do pai. Mas, se tiver, talvez a mãe devesse ter mais influência no primeiro nome. Estou pensando em um tópico recente em que um homem insistia em escolher o primeiro nome. Concordo que é bastante desagradável quando se considera que sua parceira estava fazendo todo o trabalho árduo, como você colocou".

Uma terceira usuária concordou: "não, acredito que dois adultos devem ser capazes de chegar a um acordo sobre isso. Fico surpresa com a quantidade de casais que não conseguem chegar a um compromisso simples."