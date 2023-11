Mãe que se reinventou após o divórcio ganha US$ 130/hora com "terapia de carinho"

Uma história inspiradora de transformação pós-divórcio está chamando a atenção em San Diego (EUA). Michelle Renee, uma mãe que antes ficava em casa, agora ganha incríveis US$130 por hora com sua "terapia de carinho", oferecendo conforto e cura aos seus clientes por meio de abraços.

Após o fim de seu casamento, Michelle decidiu se reinventar e buscar uma nova carreira. Deixando para trás sua antiga função na contabilidade e seu papel como mãe que ficava em casa, ela se aventurou em um caminho inusitado ao se tornar uma terapeuta de carinho profissional.

natalie-runnerstrom-ciUUTJfFmI0-unsplash

Natalie Runnerstrom/Unsplash

Trabalhando como Coach de Conexão Humana desde 2015, Michelle oferece assistência a uma ampla gama de clientes, abordando questões que vão desde imagem corporal até traumas e falta de toque. Ela ajuda inúmeros clientes a curar relações por meio do toque, segundo o Mirror.

O empreendimento de Michelle surgiu após um ano de seu divórcio, quando ela decidiu explorar novas possibilidades de carreira. Participando de aulas sobre conexão mente-corpo e prazer, ela descobriu a terapia de abraço profissional como uma opção única.

Após se tornar uma praticante treinada da Cuddlist, uma organização que educa carinhos e os conecta com os clientes, Michelle agora também é diretora de treinamento da marca.

pexels-yaroslav-shuraev-8088602

Yaroslav Shuraev/Pexels

É importante destacar que a segurança é a principal prioridade em seu trabalho. Antes de cada sessão, os clientes são informados sobre os limites e diretrizes da "terapia de carinho", garantindo que todos os toques sejam não sexuais. Michelle realiza uma sessão inicial via Zoom para esclarecer quaisquer dúvidas.

tom-the-photographer-ByqC3ko_sQY-unsplash

Tom The Photographer/Unsplash

As sessões de "terapia de carinho" variam em duração, com a maioria durando de uma a três horas. Os clientes são incentivados a chegar com roupas confortáveis, e a sessão começa com a pergunta sobre como desejam se conectar naquele dia. Michelle enfatiza a importância da mutualidade na criação de uma conexão real entre ela e seus clientes.

Michelle tem ajudado clientes a superar uma variedade de desafios emocionais e relacionados ao corpo, desde a disfunção erétil até o ajuste à vida de solteiro e a aceitação do próprio corpo. Para aqueles que sofreram traumas sexuais, ela presta atenção especial à verificação verbal dos desejos e limites durante os abraços.

Além de seu trabalho como "terapeuta de carinho", Michelle atua como treinadora de intimidade e é cofundadora do Embracespt, um grupo de recursos profissionais para parceiros substitutos e médicos colaboradores.

Ela se orgulha de sua capacidade de ajudar os clientes a redescobrir o prazer e a estabelecer limites, tudo através do conforto de um abraço.