Japonês transforma Palermo em cenário de festa extravagante

O bilionário japonês Kaoru Nakajima fez história ao transformar a pitoresca cidade siciliana de Palermo (Itália) em um palco de extravagância para comemorar seu 73º aniversário. Com uma lista de convidados de 1.400 pessoas, Nakajima mencionou os maiores hotéis da cidade, incluindo o renomado Grand Hotel et des Palmes e Villa Igiea, para hospedar seus convidados, diz o The Sun.

Festa de outro mundo

Um chef famoso foi contratado para criar banquetes requintados durante os três dias de festa. O evento atingiu o ápice quando Nakajima reservou o histórico Teatro Politeama da cidade para uma festa privada, deslocando até mesmo a Orquestra Sinfónica da Sicília para um local menor.

Uma plataforma foi construída sobre os assentos do teatro para acomodar mesas de jantar e pista de dança, a um custo impressionante de R$ 20 mil.

Além de ser uma magnata dos negócios, Nakajima é um talentoso cantor e compositor. Ganhou um prêmio no festival pop de Tóquio, equivalente ao Festival Eurovision da Canção, e é autor de um best-seller inspirador, intitulado "Lições de Vida Importantes que Aprendi com a Superelite". Sua festa de aniversário extravagante não apenas celebra seu sucesso, mas também destaca seu amor pela música e pelo luxo.

Nakajima é conhecido por sua história de sucesso no marketing multinível para a multinacional americana Amway, onde emplacou vendas de cerca de 750 mil distribuidores na década de 1990, trazendo 40% dos negócios da empresa para o Japão.