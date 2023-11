Injeção de herpes reduz tumor: estudo inovador oferece esperança no tratamento

Em uma notável descoberta médica, um tratamento inovador que envolve a injeção de uma versão modificada do vírus herpes em pacientes com câncer apresentou resultados promissores na redução de tumores. Essa abordagem inovadora, conhecida como Viroterapia Oncolítica, agora está sendo celebrada por seu potencial para revolucionar o tratamento do câncer, de acordo com o Mirror.

Esperança no herpes

Um estudo recente realizado em Liverpool, no Clatterbridge Cancer Centre, demonstrou o potencial surpreendente do herpes na luta contra o câncer. O conceito por trás desse tratamento é usar uma versão modificada do vírus herpes como meio de combater o crescimento canceroso nos pacientes. Os resultados iniciais são nada menos que extraordinários, com os pacientes relatando uma redução significativa dos tumores após o procedimento.

A descoberta e seu impacto

A descoberta por trás desse tratamento pioneiro tem raízes profundas nos avanços alcançados no desenvolvimento da vacina contra a Covid. O procedimento envolve a injeção de um vírus herpes modificado diretamente nos tumores, o que desencadeia uma resposta imunológica intensificada contra esses crescimentos malignos.

Uma paciente que passou por esse tratamento, Lorraine, recebeu um prognóstico sombrio quando seu câncer se espalhou para o fígado após se originar no olho há três anos. Com oito tumores no fígado, ela recebeu uma expectativa de vida de cerca de um ano. No entanto, após a injeção de herpes, sua condição deu uma guinada notável. Exames posteriores revelaram uma redução significativa de cerca de 60% no tamanho de seus tumores.

O Dr. Joseph Sacco, do Clatterbridge Cancer Centre, descreveu seus resultados como uma "redução drástica" observada apenas 12 meses após as injeções. O que é ainda mais notável é que essa redução foi observada não apenas nos tumores injetados, mas também nos que foram deixados intocados. Isso sugere uma resposta abrangente do sistema imunológico.

Uma nova chance na vida

A experiência de Lorraine com esse tratamento inovador tem sido transformadora. Agora ela enxerga um futuro mais brilhante e mudou o foco do medo de morrer para fazer planos para o futuro.

Ela afirmou: "este teste me deu esperança e fé no tratamento, no teste, nos cuidados que recebo, e estou feliz. Não vejo mais a morte como uma opção. Agora, estou me concentrando em sobreviver até as próximas sessões de tratamento e passar por isso. Não penso mais em morrer de jeito nenhum".

Embora não tenha sido completamente curada do câncer, sua condição melhorou a ponto de ela se preparar para participar da Maratona de Londres para arrecadar fundos para um hospício local.

Uma abordagem diferente

O que diferencia a Viroterapia Oncolítica de tratamentos tradicionais é que ela é administrada a pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, em vez de ser usada como medida preventiva.

A Dra. Anna Olsson-Brown, especialista em oncologia médica do Clatterbridge, tem grandes esperanças na expansão desse tratamento revolucionário para uma variedade maior de tipos de câncer no futuro.

A descoberta envolvendo o uso do herpes no tratamento do câncer é, de fato, um desenvolvimento notável, oferecendo esperança aos pacientes com câncer e potencialmente mudando o cenário da terapia do câncer. O sucesso desse tratamento pode abrir caminho para novas abordagens no combate a uma doença que assola a humanidade há muito tempo.