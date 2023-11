Homem tem pênis amputado após ereção de uma semana

Um pesadelo incomum se tornou realidade para um homem de 63 anos na Indonésia, que teve que enfrentar a amputação de seu pênis após uma ereção persistente que durou uma semana.

O paciente, que preferiu permanecer anônimo, procurou os médicos com uma ereção dolorosa, que havia começado sem qualquer estímulo sexual aparente, de acordo com TheSun.

Qualquer ereção que persista por mais de quatro horas é considerada uma emergência médica e recebe o nome de priapismo. Neste caso, a condição revelou ser um sintoma raro de câncer renal. Duas semanas antes, o homem havia visitado o hospital devido a dores abaixo das costelas e perda de peso inexplicada.

Os exames revelaram que ele estava sofrendo de uma forma agressiva de câncer renal, conhecida como carcinoma renal de alto grau. Essa forma de câncer ocorre quando células anormais começam a se dividir e crescer de forma descontrolada nos rins.

A equipe de cirurgiões no Hospital Geral Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, em Bali, Indonésia, tentou inicialmente drenar o sangue do pênis para aliviar a ereção, porém, sem sucesso. Posteriormente, os médicos implantaram um shunt para melhorar o fluxo sanguíneo no órgão.

Procedimento médico

Contudo, após exames adicionais, os profissionais de saúde descobriram que o câncer havia se espalhado para o pênis do paciente. A única opção para conter o avanço da doença foi a amputação do órgão.

Após a cirurgia, o homem foi submetido a sessões de radioterapia e quimioterapia. Três meses depois da intervenção, os médicos relataram que ele não apresentava anormalidades na urina e não tinha queixas significativas.

É importante destacar que cerca de 13.300 casos de câncer renal são diagnosticados anualmente no Reino Unido, segundo o CRUK (Cancer Research UK). A doença é a sétima mais comum no país e o tratamento varia de acordo com o tipo, o estágio e a saúde geral do paciente, podendo envolver cirurgia, crioterapia, ablação por radiofrequência, medicamentos direcionados, radioterapia e quimioterapia.

O caso desse homem, embora extremamente raro, ressalta a importância de procurar ajuda médica imediatamente diante de uma ereção prolongada. O priapismo, além de ser doloroso, pode ser causado por condições graves, como câncer, e requer tratamento urgente, muitas vezes envolvendo procedimentos médicos invasivos para aliviar o acúmulo de sangue no pênis.