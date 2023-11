Funcionários de companhia aérea são vistos fazendo churrasco em área inusitada e vídeo se torna viral

Uma companhia aérea australiana se tornou viral depois que seus funcionários resolveram tirar uma hora de almoço deu o que falar nas redes.

De acordo com o portal News Australia, dois funcionários foram filmados fazendo um churrasco na pista de pouso.

O vídeo, que foi visto 1,3 milhão de vezes no TikTok, mostra dois tripulantes de terra da Rex Airlines cozinhando hambúrgueres e salsichas usando uma churrasqueira elétrica portátil na sombra embaixo de um prédio, perto da pista.

Com as cadeiras de escritório e mesa dobrável, eles comeram as carnes com pães de hambúrguer e cachorro-quente.

“‘Por que o vôo atrasou?’”, brincaram algumas pessoas nas redes ao verem a cena.

“Como ex-funcionários, fazíamos isso o tempo todo! Era o melhor”, escreveu alguém que disse trabalhar na mesma companhia área por um tempo.

“Eu sempre voo com Rex e eles são sempre a melhor transportadora doméstica e com o preço mais justo, nunca tive atrasos, então a equipe de terra merece aquele churrasco”, disse um dos clientes.

Mesmo com uma recepção bem humorada do público, um porta-voz da Rex Airlines emitiu uma declaração.

“Rex está ciente do vídeo e entende sua intenção humorística. No entanto, a empresa de assistência em terra contratada que empregou o pessoal envolvido foi alertada para a necessidade de encontrar um local adequado para tais eventos, sob pena de serem mal interpretados. Além disso, e o mais importante, os indivíduos estavam em um intervalo para refeição programado no momento e nenhum voo foi afetado como resultado, dois fatos importantes que obviamente não eram conhecidos pelo indivíduo que postou o vídeo com legendas anexadas”, respondeu.

