Estudantes protestam contra a política de banheiros para transgêneros

Estudantes do condado de Loudoun, na Virgínia (EUA), organizaram uma greve em oposição à Política 8040, que permite que estudantes transgêneros usem banheiros e vestiários de sua escolha. Eles manifestaram preocupações sobre segurança e privacidade, solicitando o retorno aos banheiros segregados por gênero, diz o New York Post.

Dezenas de alunos da Woodgrove High School abandonaram as aulas para protestar contra a política de gênero do distrito. O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, elogiou os estudantes por levantarem suas vozes, incentivando os participantes a participarem das próximas eleições do Conselho Escolar de Loudoun.

Loudoun County students stage walkout to protest transgender bathroom policy https://t.co/Q4RI2xwZMB pic.twitter.com/JvfDt7VuCI — New York Post (@nypost) November 3, 2023

Os alunos manifestaram-se com propostas exclusivas sobre segurança, privacidade e conforto devido às novas políticas. Alguns evitam usar os banheiros, temendo a presença de outros gêneros. Enquanto os estudantes se manifestam, o distrito escolar está revisando a política em questão.