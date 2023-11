Uma criatura foi encontrada por policiais ao longo de uma clareira em Graham, Washington, nos EUA. A descoberta da equipe de policiais do Departamento do Xerife do Condado de Pierce foi relatada pelo portal The Dodo.

De longe, havia um grande animal lutando contra um balanço de árvore, onde seus chifres ficaram presos. Com a tentativa de escapar, o animal ficou em uma situação ainda mais complicada.

Para o azar da criatura naquele momento, os guardas florestais locais e oficiais de pesca e vida selvagem não estavam presentes. No entanto, os oficiais da polícia estavam cientes do caso e resolveram abraçar a missão.

Se tratava de um alce.

Descoberta inusitada: policiais encontram criatura presa a balanço de árvore e decidem agir (Reprodução/Facebook)

O grupo se comprometeu a libertar o alce sem que ele se machucasse. Apesar de ser comum animais desse porte serem abatidos em casos semelhantes, a fim de evitar ferir humanos, os policiais não pensaram nessa alternativa e decidiram ajudar o pobre ser.

“Eles estavam definitivamente preocupados com ele e sabiam que não precisavam abatê-lo”, disse o sargento Darren Moss Jr., oficial de informação pública do xerife do condado de Pierce, ao The Dodo. “[Eles] só precisavam descobrir como libertá-lo.”

Operação de resgate

Com as ferramentas do proprietário do imóvel onde tudo aconteceu, os policiais iniciaram o processo de resgate com cautela, a fim de não assustar o alce. No entanto, as tentativas iniciais foram rejeitadas.

O alce corria dando voltas na árvore, temendo o resgate dos policiais. Ainda assim, conseguiram cortar cada uma das cordas que prendiam a criatura. Em seguida, o animal estava livre.

Já sem as cordas o prendendo, o animal se direcionou rapidamente de volta às árvores e ninguém foi ferido. Como consequência, os oficiais manifestaram a alegria de a operação ter sido um sucesso.

“Acho que eles se sentiram aliviados por não terem se machucado!” Moss disse. “Eles riram muito porque o alce não agradeceu.”