Cosplayer brasileira chama atenção ao posar como personagem icônica de Resident Evil

Mais do que uma fantasia, o Cosplay é uma atividade que envolve se caracterizar como um personagem de forma completa e mais próxima possível da imagem representada nas obras de ficção, sejam elas animações, filmes, animes, quadrinhos, jogos ou desenhos.

Com o passar do tempo, os cosplays foram se transformando e se aprimorando e a similaridade com os personagens da ficção vem chamando a atenção nas redes sociais.

Recentemente, conforme informações do Critical Hits, a cosplayer brasileira Larissa Anjos, conhecida como Lari Anjos, chamou atenção da internet ao aparecer com seu cosplay da personagem Lady Dimitrescu, personagem que apareceu em Residente Evil Village e chamou a atenção dos fãs da franquia.

Em diversas imagens, é possível ver Lari dando vida à personagem icônica da franquia de jogos e os detalhes do cosplay chamam a atenção pela proximidade entre a criação da cosplayer e a personagem.

Confira as imagens:

Atenção aos detalhes

Uma das partes mais importantes dos cosplays é a atenção aos detalhes, e Lari fez questão de não somente se preocupar com os detalhes do visual da personagem, mas também em reproduzir poses e trejeitos de Lady Dimitrescu.

Com uma roupa relativamente simples, composta por um vestido branco com a aplicação de uma flor preta, um colar de pérolas, luvas e um imponente chapéu, as expressões faciais da personagem são o que mais chamam a atenção, além de suas grandes garras e de sua altura.

No caso de Lari, o cosplay, feito em 2021 e eleito por ela como um dos preferidos, conta com praticamente todos estes pontos, a exceção da altura, revelada pela cosplayer nos comentários.

E por falar em comentários, diversas pessoas não perderam a oportunidade de elogiar o cosplay de Lari.

“Meu Deus! Tá muito perfeito”, comentou uma seguidora, ao que outra completou: “Gente! Fantástico demais”.

