Aluna mostra o look de sua professora e viraliza no TikTok

Professora surpreende seus alunos com seus looks extraordinários

O TikTok é um dos aplicativos mais usados no mundo. Milhões de jovens acessam este site para compartilhar constantemente vídeos que conseguem se tornar virais de forma incrível. Alguns professores afirmam que esses aplicativos atrapalham o seu trabalho, pois distraem os alunos, mas nas últimas horas foi uma professora quem virou trend com seu look.

Victoria foi a internauta que, com um clipe de apenas 27 segundos, tornou famosa sua professora de História da Moda. Sim, a aluna gravou a professora por vários dias para que toda a internet pudesse ver como ela se veste.

Sem imaginar, a estudante gerou mais de 15 milhões de visualizações no portal chinês, onde vários utilizadores garantiram que a mulher tem sim muito estilo: “É a primeira professora de moda que conheço que tem bom gosto”, “ADORO os saltos do primeiro look”, “Adorei o que ela projeta com sua atitude” ou “Isso me lembra Louisa Clark”.

Apesar da grande aceitação dos internautas, Victoria não voltou a mostrar as roupas da professora, mas compartilha constantes vídeos que contam como é a vida de quem estuda design de moda e quais desafios ela vivencia todos os dias, por seguir seu sonho, que espera alcançar cedo ou tarde.