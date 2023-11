Alerta: vírus letais com origem em animais podem matar 12 vezes mais pessoas até 2050

O crescimento exponencial de vírus letais que se originam em animais e infectam seres humanos é motivo de preocupação, alertam cientistas. Doenças como o ebola e o vírus marburg poderão matar 12 vezes mais pessoas em 2050 do que em 2020, de acordo com pesquisadores dos Estados Unidos, segundo TheSun.

Os cientistas identificaram um aumento acentuado nas "spillover events" (eventos de transmissão) de quatro vírus, incluindo o vírus nipah e o SARS, ao longo dos últimos 60 anos.

A Dra. Amanda Meadows, da Ginkgo Bioworks, enfatiza que se essas taxas de aumento persistirem, é esperado que os patógenos analisados causem quatro vezes mais eventos de transmissão.

Ela destaca que embora o pacote de medidas para apoiar a prevenção, preparação e resiliência global ainda não esteja claro, é evidente, com base nas tendências históricas, que ação urgente é necessária para enfrentar um risco crescente e significativo para a saúde mundial.

Origens mortais

Os vírus ebola e marburg são transmitidos por morcegos e macacos e têm potencial para surtos globais. De acordo com o estudo publicado no periódico BMJ Global Health, os pesquisadores examinaram as taxas de ocorrência dos quatro vírus para prever quantos eventos futuros de transmissão ocorrerão.

Eles analisaram mais de 3.150 surtos e epidemias entre 1963 e 2019 para identificar tendências nas mortes. Durante esse período, foram registrados um total de 75 eventos de transmissão em 24 países, resultando em um total de 17.232 mortes, das quais 15.771 ocorreram em 40 surtos, principalmente na África.

Esses vírus mortais representam uma ameaça global crescente. Portanto, a pesquisa destaca a necessidade de ações imediatas para prevenir, se preparar e fortalecer a resiliência global contra essas ameaças à saúde pública. A importância de entender e combater esses patógenos de origem animal é vital para evitar surtos globais devastadores no futuro.