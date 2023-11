Você pode estar arrumando sua cama errado; especialista revela o modo correto, veja qual

Quando se trata de fazer a cama, a maioria de nós acredita que estamos fazendo isso do jeito certo. No entanto, uma designer de interiores revelou recentemente que estava surpresa ao descobrir que fazia sua cama da maneira errada a vida toda, e ela não é a única, reporta o New York Post.

A designer, que não teve seu nome revelado, compartilhou sua história no TikTok, por meio da conta oficial da empresa de design Havenly. Seu vídeo já acumulou mais de 115 mil visualizações, mostrando que há um interesse real em fazer a cama corretamente.

Até recentemente, a designer admitiu que nunca havia pensado muito sobre como fazer sua cama. Ela simplesmente empilhava os travesseiros de dormir verticalmente e colocava os travesseiros decorativos na frente, acreditando que era a maneira certa de fazer. No entanto, ela estava equivocada.

A reviravolta veio quando ela assistiu a um tutorial de outro designer, que explicou a maneira correta de fazer a cama. A dica simples era colocar os travesseiros de dormir horizontalmente, um em cima do outro, e usar os travesseiros decorativos para escondê-los.

Essa técnica não apenas economiza espaço na cama, deixando-a com uma aparência mais organizada, mas também dá a impressão de uma cama mais convidativa e aconchegante.

Além disso, a designer recomendou dobrar o lençol sobre os travesseiros decorativos, o que cria um visual mais fofo e agradável, semelhante ao de uma cama em uma loja.

Essa revelação sobre como fazer a cama corretamente não é a primeira a viralizar. Recentemente, um estudo realizado pela varejista de roupas de cama Pizuna gerou debates sobre a frequência adequada para lavar os lençóis.

O estudo descobriu que 45% dos homens solteiros lavam a roupa de cama apenas a cada quatro meses, enquanto as mulheres solteiras se saíam um pouco melhor, lavando a roupa de cama a cada duas semanas, e os casais o fazem aproximadamente uma vez por mês.