Virou moda? Bilionário aluga cidade italiana para celebrar seu aniversário

Após um bilionário brasileiro ter se tornado notícia por alugar pontos turísticos de Fernando de Noronha para seu casamento, foi a vez de um novo destino turístico ser alugado para uma celebração particular.

Segundo informações do site Metrópoles, um bilionário japonês decidiu alugar os locais mais famosos da cidade de Palermo, na Itália, para celebrar seu aniversário com seus 1,4 mil convidados.

Ao todo, a festa deve durar três dias e terá como palco casa de ópera, teatro e hotéis centenários da cidade. Entre os pontos escolhidos por Nakajima estão o Teatro Massimo, a maior casa de ópera da Itália e o Teatro Politeama, que precisou de obras para acomodar assentos extras para seus convidados.

Além dos locais, o bilionário também fez questão de escolher a dedo as atrações que serão parte das celebrações de seus 73 anos.

O menu será preparado por um chef estrelado e será exclusivo da celebração, enquanto apresentações a ópera Don Giovanni, conduzida por Riccardo Muti, serão realizadas. Para finalizar as celebrações, os convidados também terão a oportunidade de assistir a um show de Matteo Bocelli, filho do tenor Andrea Bocelli.

Durante a celebração, os convidados estarão acomodados no Villa Igiea, localizado na orla de Palermo, e no Grand Hotel et des Palmes, dois hotéis de luxo localizados na cidade.

Críticas da população

No entanto, a atitude de Kaoru Nakajima teria irritado a população da Sicília, que não aprovou a locação dos pontos turísticos da cidade.

A atitude do bilionário foi duramente criticada pelos moradores locais e pelas autoridades, que incluem até mesmo o presidente regional da Sicília, Renato Schifani. Em seu pronunciamento, Schifani criticou duramente a postura de Roberto Lagalla, prefeito de Palermo, que aceitou e autorizou a locação dos pontos históricos utilizados na festa.

“Por que as autoridades competentes não foram avisadas antecipadamente de tudo isso? Estou perplexo com o motivo pelo qual os dois teatros foram contratados com grandes custos e só posso esperar que o dinheiro pago vá para instituições de caridade. Este tipo de evento de grande escala deveria ser apresentado a um comitê de ordem pública, e ainda assim não aconteceu uma reunião prévia”, declarou Schifani.

