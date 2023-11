Vidente famosa previu desastre climático para 2024; ela também viu cura de doença que é uma das principais causa de morte no mundo

Baba Vanga, também conhecida como o “Nostradamus dos Bálcãs”, teve uma série de profecias divulgadas para o ano de 2024 pelo site Astrofame, segundo o portal Extra.

A vidente búlgara, que faleceu em 1996 aos 84 anos, já previu vários eventos históricos, como os ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA e o desastre nuclear de Chernobyl.

As previsões para 2024 também chamaram a atenção, pois incluem alertas sobre mudanças climáticas, assassinato de pessoas importantes mundialmente e cura da segunda doença que mais mata no mundo.

Sobre o assassinato, a vidente previu que o presidente russo, Vladimir Putin, seria morto por um compatriota em um ataque terrorista de grande proporção na Europa.

Além disso, Baba Vanga prevê um aumento nos ataques cibernéticos contra instalações de energia e tratamento de água.

Ela também mencionou que uma mudança incomum na órbita terrestre que poderá causar perturbações climáticas e aumento nos níveis de radiação.

Como boas notícias, ela trouxe a possibilidade da cura do câncer ser encontrada e menciona que importantes avanços no tratamento do Alzheimer devem acontecer.

É importante ressaltar que as profecias de Baba Vanga não possuem um registro por escrito e são divulgadas por seguidores da vidente. Algumas das previsões podem ser interpretações de declarações feitas pela própria Vanga ao longo do tempo, assim como ocorre com Nostradamus.

Seguidores da vidente acreditam que ela previu até mesmo a data precisa de sua própria morte, assim como o surgimento de uma menina cega na França que herdaria seu dom. O nome dessa garota ainda não foi revelado.

LEIA MAIS: Cantor de forró morre após ser picado por aranha e rosto começar a escurecer