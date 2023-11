Sogra é impedida de visitar nora após ter quebrado o pulso: ‘Pedi para não vir’

Uma mulher, de 29 anos de idade, revelou estar grávida de nove meses. Prestes a receber a visita da avó de seu neto, acabou impedindo a sogra por ela ter quebrado o pulso. Por meio do usuário u/Suspicious_Highway72 no Reddit, explicou toda a situação.

“Minha sogra mora em outra cidade e perguntamos vários meses antes se ela poderia vir (tudo pago) para nos ajudar a cuidar do nosso recém-nascido. O voo será daqui a oito dias e ontem ela caiu e quebrou o pulso, precisando de uma cirurgia e de gesso pelo menos por dois meses”, iniciou o texto na rede social.

“Eu disse ao meu marido que ela não tem mais condições de nos ajudar com o bebê, então não era para vir e deveria ficar em sua cidade natal com minha cunhada e toda a sua família cuidando dela”, continuou.

Divergência na casa

Segundo a autora do relato, seu marido não gostou de sua atitude de barrar a avó da criança. No entanto, a mulher alegou ser racional em sua decisão.

“Quando o bebê chegar, meu marido estará trabalhando em tempo integral e agora eu estarei atendendo o bebê e minha sogra, ela não estará capaz de segurar o bebê, cozinhar, trocar fralda, dar banho nela etc. Então estarei cuidando de humanos em vez de ela me ajudar com um”, desabafou.

“Ela tem uma família que pode cuidá-la, além disso alguém que teve uma lesão semelhante há alguns meses me disse que isso é doloroso e que ela precisará de terapia para sua recuperação. Precisarei contratar uma babá para me ajudar, mas também precisarei cobrir todas as minhas despesas com a sogra”, continuou.

“Além disso, também tenho meu cunhado morando conosco sem aluguel e despesas, então acho que não é justo conosco arcar com todas essas despesas com um recém-nascido em casa sem pensar na carga mental”, finalizou.

