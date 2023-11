Polonês bate recorde mundial ao resistir mais de 4h no gelo

Łukasz Szpunar, de 35 anos, conquistou um feito notável ao permanecer submerso em gelo por quatro horas e dois minutos, marcando um novo recorde mundial nesta categoria, reporta La Kalle.

O homem polonês, também conhecido como o Rei do Gelo, escolheu sua cidade natal, Tarnobrzeg, como o local para essa façanha extraordinária. O evento ocorreu durante o Festival de Natação para Morsas, onde os corajosos desafiam as baixas temperaturas nadando em um lago local.

Szpunar, um participante regular desse festival, decidiu ir além de suas limitações anteriores e se tornar a pessoa que resistiu por mais tempo submersa no gelo, com todo o seu corpo exceto a cabeça diretamente exposto ao frio.

Para isso, uma estrutura especial foi criada, preenchida com sacos de cubos de gelo desde as primeiras horas da manhã. Uma equipe de socorristas monitorava constantemente a condição do Rei do Gelo, observando seus sinais vitais.

Foi a equipe de socorristas que, após mais de quatro horas, percebeu que Szpunar estava em perigo de congelamento irreversível. Para retirá-lo do tanque de gelo, eles tiveram que cuidadosamente quebrar a camada que se formara ao redor de seu corpo devido ao calor gerado por ele.

Após completar seu incrível desafio, Szpunar foi levado para uma tenda, onde foi gradualmente reanimado. Após recuperar a consciência, ele enfrentou um período de desconforto, incluindo episódios de sangramento e dificuldade de locomoção, que duraram horas.

391626480_17895572240900083_6583207574371343636_n

Pouco depois de se recuperar, Szpunar declarou sua intenção de superar sua própria marca no próximo ano, afirmando que "os recordes existem para serem quebrados". Além disso, o evento foi transmitido por uma emissora regional e arrecadou cerca de 7 mil euros, que serão doados para a construção de um hospital infantil.