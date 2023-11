Mulher "parte o coração do pai" ao se casar com meio-irmão

Uma futura noiva está prestes a casar com seu meio-irmão, uma decisão que tem gerado polêmica devido ao complicado passado da dupla. O casal, que costumava brigar intensamente na infância, chegando a contribuir para o divórcio de seus pais, encontrou uma nova conexão na idade adulta, segundo o Mirror.

A história começou com o relato de um jovem de 25 anos no Reddit, que compartilhou sua experiência: "meu pai foi casado quatro vezes no total, três vezes desde que nasci. Minha infância foi uma bagunça, e não consigo nem começar a retribuir o que ela fez por mim. Emma tinha um filho de 15 anos, Brandon".

engin-akyurt-AjMXxHwxW_k-unsplash

Engin Akyurt/Unsplash

O relacionamento entre os meio-irmãos era tumultuado, com brigas frequentes, alimentadas por rivalidades e desentendimentos típicos da juventude. O divórcio dos pais, quando o jovem tinha 16 anos, foi marcado por drama, no qual a relação entre Brandon e seu meio-irmão desempenhou um papel complicado.

No entanto, o destino reservou uma reviravolta inesperada para a história. Anos após a separação dos pais, a noiva e Brandon se reencontraram em uma festa. Surpreendentemente, a antiga animosidade entre eles se dissipou, e eles começaram a namorar. Hoje, quase cinco anos depois, planejam se casar em breve.

jeremy-wong-weddings-464ps_nOflw-unsplash-1

Jeremy Wong Weddings/Unsplash

Embora Emma tenha inicialmente sentido ressentimento em relação à união, seu pai reagiu de forma muito mais negativa. Segundo a noiva, "meu pai está furioso porque diz que perdeu Emma por nossa causa e que ela era o amor da vida dele".

A situação gerou debates online, com muitos defendendo que o pai não deveria culpar os filhos por suas dificuldades conjugais. Além disso, destacaram que, dado o histórico de relacionamentos instáveis do pai, a culpa não pode ser atribuída aos meio-irmãos.