Marido critica esposa por fazer botox: "envenenou o corpo"

Um marido expressou sua desapontamento em relação à sua esposa por ter feito botox, afirmando que ela "envenenou o corpo". O casal, de 42 e 40 anos respectivamente, já havia discutido sobre cirurgias plásticas, e ele sempre havia deixado claro que não era a favor desse tipo de procedimento.

No entanto, o que o surpreendeu foi o momento em que ela decidiu fazer o procedimento estético de redução de rugas, pouco antes de uma importante sessão de fotos em família, reporta o Mirror.

"Minha posição sempre foi que eu não sou a favor [das cirurgias plásticas] se forem feitas apenas por razões estéticas, fora da reparação de danos acidentais. Embora as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem, para mim, isso revela uma insegurança em relação à própria imagem, o que é pouco atraente para mim", escreveu ele no Reddit.

vlad-egorov-iTTWESvyCHk-unsplash

"Eu também digo à minha esposa nessas discussões que a acho linda e que não preciso nem quero que seu rosto ou corpo mudem um centímetro sequer. Ela concordaria que as pessoas que exageram nisso o fazem devido à insegurança, e muitas vezes isso é muito perceptível. Ela parecia mais aberta à ideia de procedimentos leves. Ela me perguntou especificamente sobre o botox, e eu disse a ela que não sou a favor da ideia de injetar veneno no corpo apenas por razões estéticas, e que rugas não são algo de que se envergonhar, e que esperava que ela não fizesse isso".

No entanto, sua esposa acabou fazendo injeções de botox pela primeira vez e, desconfortável com os resultados iniciais, pediu "envergonhada" que a sessão de fotos fosse adiada. "Estávamos planejando tirar um retrato com não apenas nós e nossos filhos, mas também com meus pais e a família do meu irmão, a pedido do meu pai. Estávamos planejando isso há um tempo, e programamos para logo antes de meus pais, que estão aposentados, partirem para um período de três meses de férias", ele continuou.

"Minha esposa me disse envergonhada que talvez tenhamos que adiar? ela não consegue mudar as expressões em sua testa e ao redor dos olhos desde então. Disseram a ela que isso começaria a voltar em breve, mas acho que está demorando mais para ela por algum motivo. Fiquei triste? que ela tenha feito isso depois de nossas discussões anteriores. Eu esperava que ela pelo menos me dissesse que estava planejando fazer isso, já que ela sabe muito bem qual é minha posição. Eu teria discordado, mas não a teria impedido se ela realmente estivesse decidida a fazê-lo, e agora a possibilidade de adiar a sessão de fotos também é perturbadora".

pexels-jonathan-borba-15688021

Ele disse a ela que estava "desapontado" e que ela deveria ser sincera com a família sobre o motivo de não poder posar para a foto, concluindo: "ela estava realmente triste e chateada, e estou começando a me sentir mal. Entendo que a aparência importa de maneira diferente para as mulheres, especialmente à medida que envelhecem, mas fui bastante claro com ela que minha atração e amor por ela não estão relacionados à manutenção de uma aparência jovem".

Um usuário do Reddit respondeu: "acho que você deve pedir desculpas e falar sobre como vocês dois podem ser mais abertos um com o outro em relação às decisões, em vez de fazê-la sentir que precisa esconder isso".

Enquanto outro argumentou: "ela deveria ter sabido que não era o momento adequado para fazer seu primeiro tratamento, especialmente antes de uma foto de família que pode não poder ser remarcada".