Mãe é ofendida após se recusar a sair de uma tenda de praia com o filho de 5 anos

Uma mãe causou revolta ao compartilhar seu relato sobre um episódio que aconteceu durante suas férias na Jamaica. Segundo ela, que aproveitava um resort acompanhada pelo filho, a atitude de outro hóspede foi completamente assustadora.

Sem se identificar, a mãe utilizou o Reddit para contar sobre o ocorrido, e em pouco tempo recebeu o apoio de diversos usuários da plataforma.

“Eu estava deitada com meu filho em uma tenda na piscina. Depois de um tempo fui abordada por um cara que, de forma agressiva, disse que tinha reservado aquele local específico para ele e sua esposa”.

“Eu perguntei a ele se a reserva foi feita na recepção do resort e ele disse que não era necessário pois havia colocado duas toalhas de banho para guardar o local. Eu então apontei para a sinalização, que estava em todo o local, onde ficava claro que não era permitido guardar lugar, usando itens pessoais, nas tendas e espreguiçadeiras localizadas perto das piscinas. O aviso também dizia que itens pessoais usados para esta finalidade poderiam ser removidos”, explica a mulher.

Ele ficou agressivo

Após ouvir a explicação da mãe, que estava no local acompanhada do filho de cinco anos, o homem então a questionou sobre quem havia removido as toalhas do local, ao que a mulher prontamente revelou ter sido ela.

“Eu disse que eu removi as toalhas pois fiquei esperando por mais de 2 horas e ninguém apareceu para usar o loca. Ele então ficou irritado e me mandou sair dali, e eu me recusei porque eu estava usando a tenda e que a ‘reserva’ feita por ele não tinha validade de acordo com a política do resort”.

Leia também: Homem joga fora bolo de aniversário feito pela esposa e afirma: ‘Não fez direito’

“Depois disse que se ele quisesse que eu e meu filho trocássemos de lugar, ele deveria buscar os funcionários do hotel e ver a opinião deles sobre isso. Ele então passou a me ofender na frente do meu filho e depois saiu furioso. Não me sinto bem com isso, mas eu agi errado?”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e não exagerou ao se impor para defender seu espaço junto ao filho.

“Facilmente posso dizer que você não está errada. O cara agiu de forma egoísta e ignorou as políticas do hotel”, comentou uma pessoa.

“Resorts têm suas próprias políticas e regras que devem ser seguidas. Você não agiu errado”, finalizou outra.