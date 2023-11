Mãe arruma briga por tentar monopolizar caixa do mercado

Uma visita ao supermercado se tornou um cenário de tensão quando uma mãe, acompanhada de seu filho autista de 24 anos, entrou em uma discussão acalorada com uma cliente apelidada de "Karen".

A disputa ocorreu quando a mãe tentou utilizar o caixa para pagar suas compras enquanto seu marido estava coletando os produtos na loja. A situação ganhou atenção nas redes sociais, onde a mãe recebeu apoio de diversos usuários.

Clark Young/Unsplash

No Reddit, a mulher compartilhou os detalhes do incidente. Ela explicou que o supermercado tinha um sistema peculiar no caixa, onde os clientes devem colocar seus carrinhos de compras de um lado da esteira e, em seguida, descer pelo lado oposto para efetuar o pagamento.

A mãe, com cerca de 12 itens em seu carrinho, se aproximou do caixa e notou que a esteira estava vazia, mas uma mulher sem carrinho ou produtos estava parada próxima a ela.

A discussão começou quando a cliente, sem qualquer cortesia, acusou a mãe de furar a fila. A mãe tentou explicar que o caixa estava vazio e que ela estava seguindo o procedimento correto. No entanto, a cliente insistiu e tentou puxar o carrinho da mãe, chegando ao extremo de usar palavras ofensivas.

Liza Summer/Pexels

A situação piorou quando o marido da cliente chegou com um carrinho de compras cheio. Ele também alegou que tinha prioridade, já que a esposa estava parada no caixa com um cartão de membro na mão. A discussão se tornou caótica, com todos envolvidos elevando a voz.

Eventualmente, um supervisor interveio, comparando a situação a tentar reservar uma vaga em um carro. O casal saiu, deixando a mãe indignada com a tentativa de intimidação.

Grab/Unsplash

Os usuários do Reddit apoiaram a mãe, criticando a atitude da cliente e seu marido. Alguns expressaram preocupação com a exposição do filho autista da mãe a esse comportamento inadequado. Outros questionaram a falta de intervenção da equipe do supermercado e enfatizaram a regra de "primeiro a chegar, primeiro a servir" nos caixas.

Esse incidente ressalta a importância do respeito nas interações em locais públicos e a necessidade de atenção aos comportamentos inadequados, especialmente quando envolvem pessoas vulneráveis.