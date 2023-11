Jovem que perdeu braço em acidente de ônibus compartilha história de superação no TikTok

Aos 18 anos, Ana Beatriz Oliveira, de Campinas (SP), teve sua vida transformada de forma dramática em 2019, quando teve o braço decepado em um acidente de ônibus. Agora, quatro anos após o acidente, ela escolheu compartilhar sua inspiradora jornada de recuperação no TikTok, onde seu vídeo já alcançou quase 4 milhões de visualizações, de acordo com o G1.

O acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida das Amoreiras e a Rua Paulo Lacerda, quando o ônibus colidiu com um poste, arrancando o braço de Ana Beatriz. A jovem lembra que seu cotovelo direito estava apoiado na janela, e não com o braço para fora, como inicialmente relatado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Após o acidente, Ana Beatriz recebeu primeiros socorros de outros passageiros e foi levada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde os médicos tentaram reimplantar seu membro, sem sucesso.

Durante sua estadia no hospital, Ana Beatriz enfrentou críticas injustas e teve dificuldades para acessar as redes sociais. No entanto, após receber alta, ela retomou sua vida e ingressou no mercado de trabalho como vendedora, apesar de ainda aguardar uma prótese que pode custar mais de R$ 100 mil pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A jovem também iniciou um processo contra a VB Transportes, a empresa responsável pelo ônibus no qual estava no momento do acidente. O SetCamp abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades do incidente. Até o momento, as partes envolvidas não responderam aos pedidos de posicionamento do G1.

Para o futuro, Ana Beatriz sonha em entrar em um curso de Recursos Humanos e planeja intensificar suas postagens nas redes sociais, compartilhando suas adaptações na rotina.

Sua história de superação e a resposta positiva das redes sociais têm sido uma fonte de inspiração para muitos, demonstrando a importância de valorizar a vida e a resiliência diante das adversidades.