Ginecologista processado por usar seu próprio esperma em procedimento de fertilidade

Uma mulher de Idaho (EUA) está processando seu médico de fertilidade após descobrir que ele é o pai de sua filha de 34 anos, alegando que ele usou seu próprio esperma para inseminá-la.

De acordo com uma queixa civil apresentada em um tribunal estadual de Washington, Sharon Hayes, 67 anos, procurou tratamento de fertilidade com o obstetra e ginecologista Dr. David R. Claypool em 1989, depois de descobrir que ela não poderia engravidar do seu marido, disse o NYPost.

Claypool, que hoje tem 81 anos, supostamente cobrou US$100 por cada uma das várias sessões de inseminação artificial, dizendo à mulher que o dinheiro era para compensar os doadores. Ele afirmou que esses candidatos foram escolhidos com base em características genéticas, como a cor dos olhos e do cabelo, que Hayes havia selecionado.

"Hayes? afirmou que o Dr. Claypool obteria material genético de doadores anônimos, como estudantes universitários e/ou médicos que se assemelhassem fisicamente ao marido de Hayes na época", diz a ação movida no condado de Spokane e revisada pelo Fox News Digital.

Hayes disse ao "The Seattle Times" que se sentiu "incomodada" em relação ao médico em alguns momentos, mas reprimiu seus sentimentos e continuou a consultá-lo para tratamentos ao longo de um período de seis meses.

Ela acusou Claypool de fraude, falha em obter consentimento em violação da lei de negligência médica do Estado e violação da lei de proteção ao consumidor de Washington por seu "esquema de cobrar dinheiro pelo seu próprio esperma, enquanto afirmava ser esperma de um doador".

Segundo a ação judicial, as "características físicas de Claypool eram substancialmente diferentes das do marido de Hayes". Hayes pediu indenização não apenas por seus ferimentos físicos e emocionais, mas também pela "perda de amor e companheirismo de suas filhas, perda de apoio emocional de suas filhas e pela lesão na relação entre pais e filhos".

No ano passado, a filha de Hayes, Brianna, disse à Associated Press que sua família descobriu que o processo de doação não era tão anônimo quanto pensavam, ao receber um perfil genético de serviços de ancestralidade 23andMe e MyHeritage.

Claypool era seu pai - e ela tinha pelo menos 16 meio-irmãos do lado dele vivendo na área de Spokane.

Não está claro se as mães das outras supostas crianças de Claypool estão buscando ação legal; de acordo com o visualizador de casos do Condado de Spokane, o médico enfrentou outras nove ações judiciais desde 1986, mas documentos de casos anteriores a 2005 não estão disponíveis online.

Brianna usou o site para ajudar a explicar questões de saúde que "não fazem parte da família de sua mãe", incluindo uma luta contra a leucemia na infância diagnosticada quando ela tinha 4 anos.

Hayes não conseguiu encontrar informações de contato de Claypool para obter informações médicas sobre seu doador na época, segundo o "The Seattle Times".

Depois, na faculdade, Brianna foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar meses de fadiga e febres, dizendo ao veículo de notícias que "quase não se formou, estava tão doente".

Brianna passou por cinco cirurgias no quadril aos 34 anos e foi diagnosticada com um grave distúrbio do sono que afeta significativamente sua vida.