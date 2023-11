Gata adora dar descarga no banheiro; paixão "incontrolável"

É uma batalha épica que um amante de gatos está travando com sua felina de estimação, pois ela está completamente obcecada em apertar o botão de descarga do vaso sanitário. O proprietário publicou um vídeo engraçado mostrando a culpada no ato, e fica claro que esta gata está completamente apaixonada pelo toalete, de acordo com o Mirror.

No vídeo adorável, a gata preta está sentada no reservatório ao lado de um livro colocado estrategicamente para cobrir o botão da descarga. Mas isso não engana a felina travessa, que prontamente derruba o livro no chão antes de colocar seu plano em ação.

Ela então bate na alavanca, pula e se senta na tampa do vaso para desfrutar dos frutos de seu trabalho com água borbulhando na parte inferior da bacia.

Compartilhando o vídeo no Reddit, o dono escreveu: "ela gosta de assistir a água do vaso girando - nem mesmo esconder o botão pode impedi-la!"

A diversão começou quando outros usuários compartilharam suas próprias histórias engraçadas de felinos. Um deles respondeu: "meu gato adorava fazer isso. É bem assustador quando você ouve isso pela primeira vez. Às 2h. E você mora sozinho. O humano quase teve um ataque cardíaco. Mas o gato se divertiu muito!".

Outro comentou: "meu gato também adora dar descarga para ouvir o som e assistir a água. Tive que colocar um trinco de segurança para crianças no botão de descarga, porque ele ficava apertando repetidamente, também durante a noite".

Alguns usuários relembraram ter gatos obcecados em ligar o chuveiro: "Acabou enchendo a casa de vapor, a água escorria por todas as paredes", e brincar com os consoles de videogame: "ele apertava o botão de ejeção do meu antigo Xbox 360 para ver o disco entrar e sair".

De forma mais prática, os tutores deste gato em particular receberam o conselho de "manter a porta do banheiro fechada" para evitar uma conta de água alta, ou pelo menos de fechar a tampa do vaso sanitário.