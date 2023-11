Estudo: leões evitam humanos até recursos ficarem escassos

À medida que a sociedade expande seu território e influência sobre o meio ambiente, a convivência entre humanos e vida selvagem, como os leões, se torna mais comum. No entanto, essa proximidade tem implicações profundas para os grandes felinos, conforme demonstra um recente estudo publicado na revista "Communications Biology".

jeremy-avery-hht33rAqHi8-unsplash-1

Jeremy Avery/Unsplash

De acordo com a pesquisa liderada pelo cientista Kirby Mills, do Instituto da Universidade de Michigan para Biologia da Mudança Global, a expansão das atividades humanas e as mudanças climáticas estão aumentando o risco de conflitos entre humanos e leões. Essa tensão representa uma ameaça às populações desses majestosos animais.

Mills enfatiza a importância de compreender as complexas respostas da vida selvagem às perturbações humanas como um primeiro passo para promover a coexistência entre esses grupos.

"Em ambientes dominados pelo homem, a vida selvagem deve equilibrar a busca por presas com os riscos potencialmente letais de se deparar com humanos. Isso é particularmente verdadeiro para os grandes carnívoros, que frequentemente caçam gado. A ameaça ao gado pode resultar na morte retaliatória desses felinos, uma das principais causas de seu declínio global", destaca Mills.

eric-heininger-eB-33cTBoLs-unsplash

Eric Heininger/Unsplash

A pesquisa, baseada em dados de 31 locais de estudo anteriores, revela que em mais de 2/3 das áreas de distribuição dos leões no mundo, esses animais evitam ativamente áreas de atividade humana. Além disso, caçam principalmente à noite para minimizar o contato com os seres humanos. Essas adaptações, no entanto, têm impactos significativos nos ecossistemas.

Neil Carter, outro pesquisador envolvido no estudo, ressalta que o aumento da atividade noturna dos leões pode afetar a competição entre espécies, a dinâmica predador-presa e a função dos ecossistemas. Evitar áreas habitadas por humanos não apenas limita os habitats disponíveis para os leões, mas também pode intensificar a competição nessas áreas.

magdalena-kula-manchee-nVUZO1gc_-o-unsplash

Magdalena Kula Manchee/Unsplash

Essa situação eleva o risco de extinção regional, altera a dinâmica das comunidades de vida selvagem e reduz a biodiversidade. O estudo também identificou que os leões estão mais dispostos a buscar alimentos em locais de maior risco quando a cobertura vegetal ou a presença humana é variável, o que indica que a escassez de recursos os leva a arriscar mais encontros com humanos, divulgou o Mega Curioso.

Os cientistas enfatizam que a conservação dos grandes carnívoros depende da coexistência sustentável com as comunidades locais, especialmente em um mundo em aquecimento e com recursos cada vez mais escassos para esses majestosos felinos.

A pesquisa oferece uma visão crucial das estratégias de sobrevivência dos leões diante das crescentes pressões humanas, destacando a importância de ações de conservação e coexistência responsável.