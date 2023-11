Ela expulsou a irmã e as sobrinhas de casa para atender ao pedido da filha de 6 anos

Uma mãe decidiu buscar apoio no Reddit após pensar em expulsar definitivamente sua irmã de sua casa. Segundo ela, a irmã e suas duas filhas, de 5 e 7 anos, se recusam a aceitar as regras impostas por ela para o bem-estar de sua filha.

Em seu relato, a mãe conta que cuida sozinha de sua filha de 6 anos de idade, a qual chama de Emi. O pai da menina saiu da vida das duas quando a filha foi diagnosticada com uma doença incurável aos 2 anos de vida.

“Ela provavelmente não deve chegar aos 10 anos de vida e desde o diagnóstico passa uma semana no hospital, e 1 semana em casa. Por causa disso, sua última ida a escola foi há 2 anos, quando ela conseguia ir somente 2 vezes na semana e todos ainda usavam máscaras. Agora ela só tem contato com outras crianças no hospital”, conta a mãe.

“Minha filha não gosta de compartilhar seus brinquedos e eu não a forço a fazer isso, então quando sei que ela vai interagir com alguns primos eu compro algumas coisas específicas para a ocasião e aviso a ela de que é para todos usarem”.

No entanto, as coisas complicaram para a família desde que a irmã da mulher e suas duas filhas passaram a dividir a casa com elas.

Ela tomou uma atitude

Segundo a mãe, desde que sua irmã e sobrinhas se mudaram as coisas ficaram complicadas. Inicialmente ela foi para o quarto da filha e montou um quarto para a menina e suas sobrinhas onde ficava a suíte principal, mas Emi não gostou.

“Ela disse que as meninas sempre estavam mexendo em suas coisas, então nós trocamos novamente de quartos, eu coloquei minhas sobrinhas no quarto de hóspedes e minha irmã passou a dormir em uma cama no meu escritório. Ela está desconfortável com isso e quer que as meninas voltem a ficar no mesmo quarto”.

“Minha irmã não paga aluguel, apenas ajuda com as compras e com os cuidados com as meninas quando eu estou no trabalho. Além de reclamar do espaço ela também reclama que eu levo minha filha para viagens de final de semana sem elas”.

No entanto, as coisas pioraram de vez depois que ela e a filha voltaram para casa após mais uma semana no hospital.

“As camas das minhas sobrinhas estavam no quarto da minha filha e os brinquedos dela espalhados por toda parte. Minha irmã disse que minha filha não usa seu quarto e nem seus brinquedos e que ela deveria compartilhar com as primas. Eu disse a ela que Emi deixou claro que não quer dividir o quarto e os brinquedos, e mandei que tudo voltasse a ser como antes até o final do dia”.

“Ela disse que estou sendo injusta, mas eu fui clara e afirmei que vou priorizar a minha filha e que se ela não superar isso, pode buscar outro lugar para ficar. Estou pensando em expulsá-la da minha casa, é errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente não está errada já que a irmã nem mesmo ajuda a pagar pelas despesas da casa.

“Você está certa! Ela está na sua casa e sem nem pagar um aluguel simbólico. Expulse sua irmã o quanto antes”, comentou uma pessoa.

“Não é justo que sua filha tenha que lidar com essa situação tendo tão pouco tempo para viver sua vida. “, finalizou outra.