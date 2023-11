Dentro da ousada "mansão do amor": brasileiro vive com seis esposas em casa extravagante

Arthur "O Urso", residente em João Pessoa (PB), está compartilhando sua vida peculiar com o mundo ao viver com suas seis esposas em uma extravagante "mansão do amor", diz o Mirror.

Man with SIX wives has 'love mansion' with gold bed, ball pit shower and fetish dungeonhttps://t.co/YqnJhLFJaW pic.twitter.com/Xa72m4Jx8Q — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) November 3, 2023

A casa de 20 quartos é adornada com uma cama dourada de seis metros e uma masmorra fetichista, entre outras características únicas. Arthur, que espera aumentar sua família através de barriga de aluguel, afirmou que a casa tem uma "harmonização erótica" que faz com que os visitantes "queiram fazer sexo".

Com uma programação sexual meticulosamente planejada para manter todas as parceiras satisfeitas, Arthur está determinado a construir uma família feliz com suas esposas, incluindo Luana Kazaki, Emelly Souza, Valquíria Santos, Olinda Maria, Damiana e Amanda Albuquerque.

A família está ansiosa para realizar o sonho de ter um filho usando barriga de aluguel, tornando-se uma adição emocionante à dinâmica familiar em constante expansão.