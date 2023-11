Café descafeinado não tem realmente cafeína?

Remover a cafeína do café é uma tarefa complexa que envolve manter o sabor e aroma do grão intactos. Mas como é feito o café descafeinado? E ele é realmente livre de cafeína? Vamos explorar os métodos de descafeinação, o gosto e os benefícios dessa bebida.

Métodos de descafeinação

Para produzir café descafeinado, a cafeína é removida dos grãos ainda verdes e não torrados. Existem três principais métodos de descafeinação: solventes químicos, dióxido de carbono líquido (CO₂) e água pura com filtros especiais.

O método de solvente químico, o mais comum, envolve o uso de substâncias como cloreto de metileno ou acetato de etila. Os grãos são imersos no solvente, que se liga à cafeína e a extrai. Em seguida, os grãos são cozidos no vapor para remover resíduos químicos.

O método de CO₂ usa dióxido de carbono líquido para extrair a cafeína dos grãos sob alta pressão. O método da água envolve a imersão dos grãos em água quente, seguida da filtragem para remover a cafeína. Ambos os métodos não utilizam solventes químicos.

Cafeína residual

Embora os métodos de descafeinação sejam eficazes, não removem 100% da cafeína, resultando em pequenas quantidades remanescentes. No entanto, a quantidade é moderada, e você precisaria consumir mais de dez xícaras de café descafeinado para atingir o nível de cafeína em uma única xícara de café com cafeína.

O sabor do café descafeinado pode variar dependendo do método de descafeinação. Alguns elementos aromáticos podem ser extraídos junto com a cafeína, alterando o sabor. Além disso, o amargor associado à cafeína também diminui, tornando o café descafeinado menos amargo.

Quanto aos benefícios à saúde, o café descafeinado compartilha muitos com o café com cafeína. Ambos podem reduzir o risco de diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e mortalidade geral. Recentemente, o café também foi associado à manutenção do peso a longo prazo. No entanto, a moderação é essencial, com a maioria dos benefícios alcançados com o consumo de três xícaras de café descafeinado por dia.

O café descafeinado, enfim, é produzido com métodos cuidadosos, embora pequenas quantidades de cafeína ainda possam estar presentes. Seu sabor e benefícios à saúde são semelhantes ao café com cafeína, tornando-o uma opção adequada para aqueles que desejam reduzir sua ingestão de cafeína. Lembre-se de que a moderação e uma dieta equilibrada são fundamentais para obter o máximo de benefícios à saúde, conclui G1.