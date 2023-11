Britânico atira em oponente durante jogo de sinuca após acusá-lo de trapaça

Uma partida amigável de sinuca em um bar em Miraflores, Peru, rapidamente se transformou em um cenário de violência chocante quando um britânico, identificado como Benito Graffagnino, atirou em seu oponente, Jesús Carozzi Martinez, após acusá-lo de trapacear durante o jogo, diz o Mirror.

O confronto mortal

O incidente ocorreu no Molly's Irish Bar, quando os dois jogadores discutiram acaloradamente durante uma partida. Em um momento de raiva, Graffagnino sacou uma arma e disparou vários tiros contra Martinez, enquanto o acusava de ser "falso". As imagens mostram o momento tenso em que uma tragédia se desenrola, com clientes aterrorizados buscando abrigo.

Moment British man shoots opponent 'accusing him of cheating during pool game' https://t.co/rrUh8f4lym pic.twitter.com/wW1HWMFeAT — The Mirror (@DailyMirror) November 4, 2023

Após os disparos, as autoridades agiram rapidamente e prenderam Graffagnino no local do crime. Jesús Carozzi Martinez, de 36 anos, foi atingido por múltiplos tiros e foi levado às pressas para o hospital Casimiro Ulloa. Seu estado de saúde atual não foi divulgado, mas ele teria danos no peito e no braço.

O Ministério Público do Peru já está investigando o caso, tratando-o como uma tentativa de homicídio. A Primeira Promotoria Penal Corporativa de Miraflores-San Borja-Surquillo iniciou uma investigação preliminar contra Benito Graffagnino por suposto crime de homicídio (tentativa) em detrimento de Jesús Carozzi Martinez.