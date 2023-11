Bandido é condenado à prisão perpétua por assassinato brutal no Dia dos Namorados

David Scott, de 40 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo brutal assassinato de Sarah Brierley, de 49 anos, em Sheffield, no Dia dos Namorados deste ano. O tribunal ouviu como Scott atacou violentamente Brierley com um martelo, causando ferimentos fatais na cabeça, antes de roubá-la enquanto ela jazia morta em seu apartamento, diz o Mirror.

Provas

As evidências apresentadas durante o julgamento revelaram uma imagem no celular de Scott, mostrando o corpo de Brierley com um saco de lixo na cabeça, e suas pegadas ensanguentadas na cena do crime, coincidindo com um par de tênis Adidas que ele usava.

O juiz Kerr expressou sua satisfação com a sentença, ressaltando que Scott atacou Brierley com um martelo, semelhante ao usado em um assalto anterior. O juiz afirmou que Scott e Brierley pegaram um ônibus juntos no dia do assassinato e "conversaram normalmente". Kerr declarou que Scott matou Brierley por ciúmes de seu relacionamento com Zoe Clark, ex-namorada de Scott.

O tribunal também discutiu a vida difícil de Brierley, marcada por abuso sexual na infância, levando-a a lutar contra problemas de depressão, drogas e prostituição. Lisa Dawson, irmã de Brierley, externou seu lamento, mencionando como deseja manter contato, mas perder a conexão. Dawson descreveu Brierley como uma pessoa gentil e generosa, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades.

Zoe Clark, ex-namorada de Scott, foi absolvida das acusações de homicídio, mas foi condenada por roubo após o crime. O tribunal decidiu que Clark, apesar de apresentar Scott a Brierley, não tinha certeza da morte de Brierley quando pegou uma TV no apartamento. Clark recebeu uma sentença de um ano de prisão por seu envolvimento no roubo.