Web reage a fiel que aparece 17 vezes em programa evangélico na TV de cura milagrosa

Em 1980, RR Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, presentes hoje em todo o Brasil e também nos Estados Unidos.

Em 2023, foi completado 45 anos de ministério da TV, programas que mostram curas e divulgam as campanhas de arrecadação da organização religiosa. No entanto, os milagres do programa começaram a levantar dúvidas, uma vez que um dos fieis aparece no mínimo 17 vezes para ser curado.

Usuários das redes sociais começaram a colocar as curas em dúvida após descobrirem que o mesmo homem de aproximadamente 50 anos aparece relatando curas de dores no peito.

Cura milagrosa na TV é questionada após repetição de fiéis e relatos.



Em cultos do pastor RR Soares transmitidos pela TV, os mesmos fiéis aparecem com relatos de cura em diferentes ocasiões.



“Gera questionamentos? Devia gerar é ação do MP. Um questionamento teria sido importante há + de 30 anos, quando as TVs passaram a ganhar dinheiro alugando horários pra essa turma que faz milagre no próprio bolso. Muito da situação atual do país se deve à bancada da hipocrisia”, escreveu um dos internautas quando o vídeo foi divulgado pelo Metrópoles.

“Talvez não sejam as mesmas pessoas. As máscaras ainda podem deixar alguma dúvida, aparentemente”, duvidaram outros.

alienação, mais fácil ver isso qm tá fora — gabs (@randomicouser) November 6, 2023

4- pastor charlatão fingindo não conhecer o ator q dezenas de vezes conversou sobre cura em sua igreja. — Jeff (@MelindrosaG) November 6, 2023

Ele tá infartando há décadas kkkk — 🄶🅄🄸🄻🄷🄴🅁🄼🄴★ (@GuilhermeGFS_) November 6, 2023