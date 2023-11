Viúva pressionada pelos sogros a devolver presentes de casamento após três anos

Uma viúva passou por momentos difíceis após a morte do marido, e a situação ficou ainda mais complicada quando seus sogros pediram que ela devolvesse todos os presentes de casamento, três anos após o trágico acontecimento.

A história, que tem sido discutida em um fórum online, lança luz sobre o desafio de manter relacionamentos familiares após a perda de um ente querido.

pexels-karolina-grabowska-4471315

Karolina Grabowska/Pexels

A viúva relatou sua experiência no Reddit, revelando que seu marido faleceu há três anos e que seu relacionamento com os sogros nunca foi harmonioso. Ela compartilhou que seu marido costumava reclamar sobre a relação difícil que tinha com seus pais. No entanto, as coisas pioraram quando ela começou um novo relacionamento no início deste ano.

Segundo a viúva, os sogros não ficaram contentes com seu novo relacionamento e passaram a questionar o porquê dela dever receber qualquer coisa relacionada ao filho deles.

Eles alegaram que os presentes de casamento, incluindo joias, não eram dela, mas sim da mãe do falecido marido. No entanto, a viúva argumentou que esses presentes eram de pessoas que compareceram ao casamento e não eram heranças de família.

vaibhav-nagare-G3Hrl6WzQYQ-unsplash

A situação se tornou ainda mais tensa quando os sogros também questionaram a propriedade da casa em que o casal morava, alegando que o filho deles havia dado a entrada. A viúva refutou essa afirmação, explicando que seus pais haviam ajudado a pagar uma grande parte da entrada.

Ela destacou que, durante seu casamento, ela e o marido construíram uma vida juntos com seu próprio esforço e que os presentes e bens adquiridos com seu dinheiro não pertenciam aos sogros. Além disso, os sogros não a apoiaram durante a perda de sua mãe, o que aumentou a tensão entre as partes.

tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

Tierra Mallorca/Unsplash

A história tem gerado discussões na comunidade online, com muitos usuários do Reddit aconselhando a viúva a considerar cortar relações com os sogros, pois o comportamento deles parece ser motivado pela ganância, em vez de amor ou compaixão.