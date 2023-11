Vídeo prova que roer as unhas é realmente um hábito nojento

Roer as unhas é um hábito comum, mas nem todos sabem o quão nojento e perigoso pode ser. Um vídeo viral recente, postado por @discover_facts12, está chamando a atenção para os perigos ocultos que se escondem sob as unhas de roedores inveterados. Com uma legenda que diz "é por isso que você não deve roer as unhas", o vídeo revela uma visão assustadora da sujeira e das bactérias que podem se acumular sob as unhas.

ian-dooley-wvnsD6ik-hk-unsplash

Ian Dooley/Unsplash

No vídeo, alguém tira um pedaço de unha e a sujeira que se acumulou embaixo dela. Quando observado sob um microscópio, o que é revelado é o suficiente para fazer qualquer um repensar seu hábito de roer as unhas. Bactérias semelhantes a vermes são claramente visíveis, mostrando a extensão do perigo que se esconde sob nossas unhas.

Embora alguns comentários no vídeo brinquem com a ideia de que roer as unhas pode "reforçar" o sistema imunológico, um médico especialista em saúde ocular adverte que esse hábito pode colocar a visão em risco.

A oftalmologista Saya Nagori, fundadora da Eye Facts, explicou que o vídeo perturbador revela que sob as unhas não reside apenas queratina, mas uma mistura de micróbios indesejados, incluindo Staphylococcus, Streptococcus e E. coli.

Além disso, roer as unhas pode levar a consequências graves, como infecções. Os micróbios presentes sob as unhas são transferidos diretamente para a boca quando alguém morde as unhas.

Isso representa um risco, especialmente para aqueles que usam lentes de contato, pois há o perigo de transferir germes diretamente para os olhos, explicou o Mirror.

0-6

Julian Hochgesang/Unsplash

O Dr. Nagori alerta que há uma linha tênue entre o que é benéfico e prejudicial quando se trata desse hábito, e as consequências podem variar de irritação leve a infecções graves. A mensagem é clara: é melhor evitar roer as unhas para proteger sua saúde e visão.