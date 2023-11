Tudo sobre a lenda do Pique Nu, jogo inusitado que virou história

Uma cidade, Ibatiba (ES), reconhecida por sua história de tropeiros e pelo cultivo de café, guarda uma história peculiar que desafia o senso comum. Em um vídeo viral publicado nas redes sociais, a jovem comunicadora Tamires Polimata contou detalhes de uma brincadeira que muitos acreditam ser uma "lenda urbana", diz o G1.

Ela explicou que a regra era simples: as pessoas subiam o Morro do Lixão, que possui um horto, e todos ficavam nus. As mulheres se escondiam, e os homens as procuravam. O encontro resultou em uma brincadeira chamada "tchaca tchaca na butchaca".

Tradicional brincadeira do interior do ES viraliza na internet [ https://t.co/cc1kMOnwRA ]



Comunicadora contou que por volta dos anos 2000, em Ibatiba, o jovens se juntaram para brincar de pique nu pic.twitter.com/2TaBUjJxqA — A Gazeta ES (@AGazetaES) November 4, 2023

Embora o evento tenha feito sucesso em tempos passados, não durou muito, e o motivo é ainda mais inusitado. Diz-se que o pai encontrou sua própria filha no meio da brincadeira, o que encerrou o evento abruptamente. Assim, Ibatiba ficou conhecida como a "cidade do amor".

Essa história do "pique nu" tem circulado na região do Espírito Santo há anos, sendo considerada um patrimônio em toneladas de brincadeira. Muitos moradores, mesmo hoje, continuam a compartilhar essa narrativa inusitada que deu fama à cidade de Ibatiba.