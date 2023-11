Tia recebe duras críticas após fazer a sobrinha de 6 anos limpar parte do chão da cozinha

Cada casa tem suas regras, isso é um fato. Mas até que ponto hóspedes, principalmente quando crianças, são obrigados a seguir estas regras? Para uma mulher, que desabafou no Reddit, todos os hóspedes têm a obrigação de seguir as regras da casa independente de sua idade.

Apesar de pensar desta forma, a mulher afirma que suas ideias causaram um grande conflito com sua irmã, que a deixou cuidando da sobrinha, de 6 anos, por alguns dias durante as férias de verão.

“Minha casa tem uma regra básica para todos: ‘Quebrou ou sujou? Limpou’. Isso se aplica a qualquer situação e para qualquer pessoa que esteja morando ou hospedada aqui. Eu cuidei de minha sobrinha por alguns dias e certo dia fiz chocolate quente para ela. Enquanto bebia, ela deixou a caneca cair no chão e eu disse a ela para não se preocupar porque acidentes acontecem”.

“Pedi a ela para não se mover pois ia pegar seus sapatos para ela não se machucar e depois juntas limparíamos a bagunça. Eu tenho um conjunto de vassoura, pá e esfregão infantil que usava com meus filhos quando eram pequenos, então usei esses itens para ensiná-la a como agir em uma situação dessas. Eu fiz a maior parte da limpeza e ela apenas imitou meus movimentos. Depois fizemos mais chocolate quente e assistimos a um filme”, conta a mulher.

A situação se complicou

Seguindo com seu relato, a mulher conta que quando sua irmã foi buscar a filha as duas decidiram tomar uma bebida e conversar um pouco mais, no entanto um copo foi derrubado no tapete e a reação de sua sobrinha surpreendeu a ela e a mãe.

“Ela foi rapidamente buscar o pequeno esfregão e depois me pediu ajuda para limpar o tapete. Eu expliquei a ela como fazer isso e, novamente, fiz todo o trabalho enquanto ela me observava. Minha irmã então perguntou como ela sabia sobre o esfregão, e ela explicou sobre a caneca quebrada”.

“Na mesma hora minha irmã começou a gritar comigo dizendo que eu agi de forma irresponsável ao deixar uma criança pequena limpar líquidos quentes e cacos de cerâmica. Eu expliquei que não estava quente a ponto de queimá-la e que ela estava devidamente calçada e usou uma vassoura com os cacos, sempre com minha supervisão”.

“Eu disse a ela que segui suas regras sobre a alimentação e os horários da minha sobrinha, mas que a casa é minha e também tem suas regras, ela agora não fala mais comigo e disse que não terei permissão de ver ou cuidar da minha sobrinha até pedir desculpas por tê-la colocado em risco. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma correta e coerente com as regras de sua casa.

“Você agiu de forma exemplar, ajudou sua sobrinha a aprender uma lição importante e evitou que ela fizesse algo de forma arriscada”, comentou uma pessoa.

“O próprio fato de sua sobrinha se oferecer para limpar a bebida caída no tapete já mostra que você agiu da forma correta e que ela não foi exposta a riscos com o acidente”, finalizou outra.