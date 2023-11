Tentativa de ataque de Puma deixa caminhante ferido nos EUA

Um homem ficou ferido ao tentar impedir que um puma atacasse seu cachorro durante uma caminhada nas Montanhas de Santa Mônica (EUA), disseram autoridades do parque.

O homem, que estava caminhando na área de Solstice Canyon, perto de Malibu, recebeu um arranhão e uma perfuração na mão no incidente em que ele estava protegendo seu cachorro com coleira, informou a Área de Recreação Nacional das Montanhas de Santa Mônica em um comunicado no Facebook.

Outro puma jovem também estava na área durante o incidente, disseram as autoridades. A vítima foi atendida por guardas do Serviço de Parques Nacionais, que prestaram os primeiros socorros no local, disseram as autoridades do parque. Seu cachorro saiu ileso.

priscilla-du-preez-zwtqIlsajjg-unsplash

Seth Riley, chefe da Divisão de Vida Selvagem do Serviço de Parques Nacionais, disse ao LAist que o homem teve "basicamente um arranhão, apenas ferimentos leves", acrescentando: "ele conseguiu agarrar o cachorro e impedir que o puma o capturasse".

Enquanto isso, o parque foi fechado para que biólogos da vida selvagem pudessem investigar o assunto, disseram as autoridades.

Segundo a People, as autoridades do parque alertaram os caminhantes e outros na área sobre a ameaça que os animais podem representar. "Faça-se parecer o maior e mais intimidante possível, gritando, agitando os braços e até mesmo lançando objetos na direção do animal", escreveu o parque em sua postagem no Facebook. "Recue lentamente e dê espaço para o puma se afastar. Não vire as costas e saia correndo!".

leah-huyghe-umWPg1Adts-unsplash

O parque acrescentou: "os pumas são animais selvagens imprevisíveis. Embora os conflitos com humanos sejam raros, sempre há um risco quando você está se divertindo em áreas usadas por pumas".