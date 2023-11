Tartarugas de Galápagos desempenham papel crucial na transformação de seus habitats

As Ilhas Galápagos, um paraíso natural de biodiversidade, viram seus ecossistemas abalados no final do século XIX devido à caça furtiva, colonização e introdução de espécies invasoras, como cabras e ratos. Conforme o Mega Curioso, um projeto de conservação de décadas está mostrando como as tartarugas-gigantes-de-galápagos podem recuperar seus habitats naturais, particularmente na ilha Española.

A população de tartarugas despencou em Española, com apenas 14 indivíduos remanescentes, após a caça indiscriminada e a presença de espécies invasoras. No entanto, desde que conservacionistas iniciaram um projeto na ilha, eles conseguiram erradicar as espécies invasoras e criar as tartarugas em cativeiro. Isso resultou em mudanças notáveis no ecossistema, com o retorno de árvores e arbustos nativos.

A reintrodução das tartarugas-gigantes-de-galápagos criadas em cativeiro tem sido um marco. Desde 2020, quase 2 mil tartarugas foram liberadas na natureza, levando a população a cerca de 3 mil.

Essas tartarugas desempenham um papel importante na transformação da paisagem, reduzindo o crescimento de plantas lenhosas e permitindo que pastagens se expandam e sementes se espalhem.

Além de beneficiar as tartarugas, essas ações de conservação também têm salvado os albatrozes-ondulados, uma espécie criticamente ameaçada de extinção que se reproduz exclusivamente em Española. Durante o período em que a ilha estava mais arborizada, conservacionistas precisavam limpar áreas usadas por essas aves como pistas de decolagem e aterrissagem. Agora, as tartarugas desempenham esse papel naturalmente.

As tartarugas-gigantes-de-galápagos são conhecidas como "arquitetas ecológicas", pois moldam a paisagem por onde passam, pisoteando arbustos e árvores jovens. Essas mudanças no ambiente têm um impacto significativo, como revelado em um estudo da Galápagos Conservancy.

Embora o progresso seja notável, ainda há trabalho a ser feito. Em 2020, a ilha Española era dominada por vegetação lenhosa em 78% de sua área, e os pesquisadores acreditam que levará muitos séculos para restaurar a proporção original de gramíneas, árvores e arbustos.

No entanto, o primeiro passo foi dado na recuperação desse ecossistema único e valioso das Galápagos.