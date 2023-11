Caos causado pela forte chuva em São Paulo provoca reações na internet

Na tarde da sexta-feira, dia 3 de novembro uma forte chuva atingiu grande parte do estado de São Paulo. Como resultado, mais de 1 milhão de imóveis ficaram sem luz em toda a cidade, causando uma série de reclamações a respeito dos serviços prestados pela Enel, responsável pela energia elétrica em São Paulo.

Até o momento, a espera pela volta da energia elétrica já soma mais de 40 horas em alguns endereços, sendo que os bairros mais afetados pela demora estão localizados nas zonas sul e oeste da capital. Outras localidades também chegaram a ficar sem luz, mas tiveram o serviço restabelecido ao longo do final de semana.

Segundo pronunciamento da Enel, a expectativa é que a distribuição de energia elétrica seja restabelecida em sua totalidade até esta terça-feira, dia 7 de novembro.

Reações na internet

Enquanto milhares de pessoas seguem sem luz em suas casas além da revolta gerada pela demora no restabelecimento do serviço, diversas soluções e críticas bem-humoradas foram publicadas nas redes sociais, em especial no “X”, antigo Twitter, onde o termo “Enel” pode ser visto entre os tópicos mais comentados pelos usuários da plataforma.

Entre diversos memes, alguns usuários aproveitaram para criticar a postura da Enel diante da situação, uma vez que desde sexta-feira é praticamente impossível conseguir qualquer posicionamento sobre a expectativa para o retorno da energia ao tentar contato pelos canais oficiais da empresa.

Por outro lado, algumas pessoas também aproveitaram para compartilhar registros de soluções adotadas para driblar a falta de energia. Enquanto alguns decidiram tirar e utilizar os adereços natalinos mais cedo, outros afirmaram estar ficando sem estoque de velas.

Confira algumas das publicações que rapidamente viralizaram nas redes sociais durante o período em que pontos da cidade de São Paulo seguem sem energia elétrica:

Enel tá bem assim agr, sdd quando era a Eletropaulo. pelo menos a central dizia oq houve e quando iria voltar pic.twitter.com/mT31xZUntt — ზ (@Tumultuzuda) November 4, 2023

o pronunciamento da enel pic.twitter.com/kkKytp9d6P — barbie baphomet (@marcelalc90) November 5, 2023

Enel ligue as luzes imediatamente pois minha mãe já está usando as velas da macumba pra iluminar a casa pic.twitter.com/RhM0dEM4w2 — barina (@_heybarina_) November 4, 2023

aqui em casa choveu a luz caiu fiquei sem sinal até agora e estamos vivendo de vela decorativa de natal🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RyBFfCNAei — saori (@chosost) November 4, 2023

