Segredo revelado: a língua áspera do gato é essencial, afirma especialista

Peter Carlos, um técnico veterinário da Flórida (EUA), deixou o mundo perplexo ao revelar um vídeo que desvenda o mistério por trás da língua áspera dos gatos. O clipe, com mais de 35 mil visualizações em sua conta no Instagram, mostra um felino com a língua exposta, destacando pequenas estruturas em forma de espinhos chamadas papilas.

As papilas, feitas de proteína de queratina, são responsáveis por transferir grandes quantidades de saliva da boca para o pelo do gato. Essas estruturas têm uma função essencial na vida dos felinos, uma vez que os espinhos curvos e pontiagudos ajudam na limpeza e na coleta de água.

De acordo com a National Geographic, a queratina presente nas papilas é o mesmo material encontrado nas garras de gato e nas unhas humanas. Essas características únicas na língua dos gatos facilitam a remoção da carne dos ossos, permitindo que eles obtenham nutrição de maneira rápida e eficaz.

O site Cat Protection do Reino Unido ainda destaca que as papilas em forma de gancho cobrindo toda a língua tornam mais fácil para os gatos se alimentarem e se cuidarem.

girl-with-red-hat-x170FVylLLg-unsplash

Girl with red hat/Unsplash

Ao entender a função dessas papilas, muitos donos de gatos ficaram surpresos e maravilhados com a língua do seu animal de estimação. Isso também lançou luz sobre o motivo das lambidas afetuosas dos gatos parecerem ásperas. Os gatos, ao contrário de outros animais de estimação, como cães, são mais independentes devido a essa peculiaridade de sua língua.

Daniel Mills, professor da Escola de Ciências da Vida de Lincoln, afirmou que os gatos são, de fato, muito mais independentes do que os cães, o que os torna uma opção ideal para donos que trabalham longas horas. Esse estudo demonstra como os gatos podem se cuidar e se alimentar de maneira eficaz graças às suas papilas.

A revelação de Peter Carlos trouxe uma nova perspectiva sobre a língua áspera dos gatos, transformando a forma como os donos veem esse comportamento único. As lambidas de um gato, que antes pareciam desconfortáveis, agora são compreendidas como uma parte essencial de sua independência e bem-estar.