Pneumonia: entenda os diferentes tipos e suas causas

A pneumonia é uma grave doença respiratória que afeta milhares de pessoas anualmente no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões, afetando os alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de gases no organismo. Essa condição compromete a absorção de oxigênio e pode levar a complicações sérias, incluindo infecções no sangue, reporta o Mega Curioso.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pneumonia é a principal causa de mortalidade entre crianças menores de 5 anos. No Brasil, cerca de 600 mil internações são registradas anualmente devido a essa doença, com um alarmante número de 45 mil mortes no primeiro semestre de 2022.

pexels-thirdman-5327586

Para combater a pneumonia, o diagnóstico precoce desempenha um papel fundamental. Os médicos geralmente realizam um exame clínico para identificar sintomas como ruídos anormais na respiração, semelhantes ao amassar de papel. Em alguns casos, exames de raio-x do pulmão podem ser necessários para confirmar o diagnóstico.

A pneumonia é classificada em vários tipos, principalmente de acordo com suas causas:

1. Pneumonia Bacteriana: é o tipo mais comum, causada por bactérias. O tratamento envolve o uso de antibióticos, que geralmente aliviam os sintomas em poucos dias. Repouso é crucial para permitir que o sistema imunológico combata a infecção.

2. Pneumonia Viral: menos comum, essa forma é causada por vírus, como o SARS-CoV-2, RSV e o vírus da gripe (H1N1). Em casos graves, pode resultar em acúmulo de líquido nos pulmões, levando à falta de ar.

3. Pneumonia Fúngica: essa variedade rara é causada por fungos, geralmente afetando pessoas com sistema imunológico comprometido, como pacientes em quimioterapia ou com HIV. O tratamento é mais complexo devido às condições dos pacientes.

4. Pneumonia Química: resulta da exposição a agentes químicos tóxicos, como solventes e gases. Geralmente afeta trabalhadores expostos a esses elementos no ambiente de trabalho. Se não tratada, pode causar danos irreversíveis.

national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

Além das causas, a pneumonia também pode ser classificada de acordo com o ambiente em que a infecção ocorre. A pneumonia hospitalar afeta pacientes internados e até profissionais de saúde. Pode ser mais desafiadora devido à resistência de bactérias hospitalares aos medicamentos. Por outro lado, a pneumonia comunitária atinge pessoas fora do ambiente hospitalar, muitas vezes em áreas específicas da comunidade.

Entender os diferentes tipos de pneumonia e suas causas é crucial para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz. A prevenção e a conscientização sobre a doença são essenciais para combater essa ameaça à saúde respiratória.