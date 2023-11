Piloto é resgatado após 9h de agonia em queda de pequeno avião nas Everglades da Flórida

Na semana passada, as autoridades realizaram um dramático resgate de um piloto cujo pequeno avião Cessna 172 caiu nas Everglades da Flórida (EUA). As autoridades do Miami-Dade Fire Rescue foram acionadas por volta das 10h20 de terça (31/10), em resposta a um chamado conjunto com o Broward County Sheriff's Office, relatando a queda de um avião na área de Mack’s Fish Camp, localizada na Southwest Broward, mais especificamente na 18599 Krome Ave.

Segundo a People, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB), que está investigando o incidente, informou que se tratava de um avião Cessna 172. Segundo informações preliminares, o avião caiu em um dique pouco depois das 10h, com apenas o piloto a bordo.

De acordo com o relato das autoridades do condado de Broward, o avião caiu por volta das 2h20, deixando o piloto isolado na área por cerca de nove horas.

As imagens aéreas transmitidas pela NBC afiliada WTVJ-TV mostraram o piloto sentado e em pé na asa da aeronave.

As equipes de resgate, incluindo o Miami-Dade Fire Rescue, enviaram um helicóptero para salvar o piloto. Segundo o comunicado do Miami-Dade Fire Rescue, devido à localização remota e ao terreno difícil, foi realizada uma operação de içamento pela Air Rescue North (ARN) para resgatar o paciente do avião caído e fornecer atendimento médico. O piloto foi retirado com segurança da aeronave e transportado de helicóptero para um hospital na área de Broward County.

De acordo com o Chefe do Broward Sheriff Fire Rescue, Michael Kane, o piloto teve a sorte de sofrer apenas lesões leves devido ao acidente.

Ele comentou: "ser capaz de aparentemente sair apenas com uma lesão na perna após aterrissar uma aeronave nas Everglades com a densa vegetação é um feito incrível. Estamos muito gratos que ele esteja bem".

O dramático resgate do piloto após o acidente em plenas Everglades destaca a importância das equipes de resgate e a sorte do piloto em sair com lesões mínimas de uma situação tão desafiadora. As investigações do NTSB continuarão para determinar as causas do acidente.