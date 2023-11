Passageiros de voo em que homem tentou tomar o controle processa Alaska Airlines

No último dia 22 de outubro, três passageiros que estavam a bordo de um avião da Alaska Airlines se depararam com uma situação de extrema tensão. Um piloto fora de serviço, que estava ocupando o "assento de salto" na cabine de pilotagem, teria supostamente tentado desligar os motores da aeronave, reporta o New York Post.

Esse incidente resultou em uma ação judicial movida contra a companhia aérea com sede em Seattle, a Alaska Airlines, e sua subsidiária regional, a Horizon Air, sob alegações de que ambas falharam em garantir a segurança do voo.

O voo em questão, o Alaska Airlines Flight 2059, estava a caminho de San Francisco, partindo de Everett, Washington, quando a tripulação declarou uma emergência em pleno voo sobre o noroeste do Pacífico.

A ação foi protocolada em um tribunal do Estado de Washington como uma reclamação de ação coletiva em nome de todos os passageiros que estavam a bordo da aeronave no momento do incidente.

Os passageiros que entraram com a ação judicial exigem uma explicação pública da Alaska Air e da Horizon Air sobre por que o piloto não passou por uma triagem de segurança antes do voo.

Tanto a Alaska Airlines quanto o escritório de advocacia The Stritmatter Firm não responderam aos pedidos de comentários sobre o assunto.

A ação busca indenizações especiais e gerais, cujos valores serão determinados durante o julgamento, incluindo taxas de passagem, danos por lesões psicológicas, sofrimento físico, entre outros.

Além disso, a ação requer uma medida judicial obrigando a Alaska Airlines e a Horizon Air a realizarem avaliações do estado de saúde mental de todos os membros da tripulação e passageiros ocupando o "assento de salto".

O piloto em questão, Joseph David Emerson, admitiu à polícia que vinha lutando contra a depressão nos últimos seis meses e que havia consumido "cogumelos mágicos" cerca de 48 horas antes de embarcar no avião.

Emerson acabou sendo contido pela equipe de cabine e foi preso em Portland, Oregon, onde o voo foi desviado e pousou em segurança.

O piloto de 44 anos foi acusado de 83 tentativas de homicídio - uma para cada pessoa a bordo, além dele mesmo - e de colocar a aeronave em perigo.