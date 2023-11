Pai é criticado por se recusar a dar ao filho as mesmas oportunidades que as filhas tiveram

Aconselhado pela esposa, um pai decidiu buscar apoio no Reddit após ser criticado por se recusar a ajudar seu filho mais novo no processo de compra de sua casa própria. Segundo ele, a escolha do filho foi feita anos atrás e a sua situação atual é um reflexo da decisão tomada por ele quando jovem.

Sem se identificar, o homem conta que têm 3 filhas e um filho com sua esposa. Desde que cada criança nasceu, ele e a companheira fizeram uma poupança que seria utilizada para ajudar os filhos em sua educação superior. Com isso, cada um dos filhos poderia escolher a profissão que quisesse, bem como o local em que desejaria estudar.

Ele então explica que quando sua filha mais velha se formou ela decidiu tirar um “ano sabático” para refletir sobre suas possibilidades de escolha. Durante esse tempo, que se estendeu por 2 anos, a jovem pediu para viver na casa dos pais e teve permissão desde que trabalhasse e pagasse um aluguel simbólico para eles.

“O mesmo aconteceu com nossas outras duas filhas e todos sabiam disso. Quando minha filha mais velha decidiu se casar e comprar uma casa, nós demos a ela o dinheiro do ‘aluguel’ que foi colocado em uma poupança a qual lhe demos acesso depois que ela decidiu se mudar”.

“Todas as minhas filhas fizeram o mesmo, menos meu filho que na época disse que não dava a mínima para isso e decidiu se mudar para morar com um amigo”, explica o homem.

O filho se arrependeu

Seguindo com seu relato, o homem conta que tudo isso aconteceu há 8 anos, e que apesar de tudo tem um bom relacionamento com o filho, a nora e o filho do casal, seu primeiro neto.

No entanto, recentemente, a situação complicou depois que o jovem decidiu pedir ajuda do pai para comprar uma casa onde poderá viver com a esposa e o filho sem depender de aluguel.

“Ele comentou sobre como as irmãs têm suas casas próprias e como ele e a esposa passaram a procurar por uma casa. Eu disse que acha legal e ele então me perguntou quando eu poderia dar a ele o dinheiro para a casa. Respondi que ele fez uma escolha quando tinha 18 anos e que, por isso, não receberia nenhum dinheiro. Meu filho então disse que eu o estou punindo por uma decisão tomada quando ele era ‘jovem e burro’, mas eu não tenho o dinheiro para ele”.

“Ele saiu de casa depois da discussão e minha esposa e filhas estão ao meu lado. Minha mãe e a esposa dele afirmaram que eu estou errado por não dar a chance do meu neto ter uma casa para viver e que não deveria punir meu filho. Eu estou errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado já que deu a mesma oportunidade aos 4 filhos quando todos tinham a mesma idade.

“Você não fez nada de errado e não tem a obrigação de dar a ele um dinheiro de uma poupança que ele se recusou a fazer”, comentou uma pessoa.

“De forma alguma você errou nessa decisão. Você nunca deu dinheiro do seu bolso aos outros filhos, o dinheiro dado era fruto do ‘aluguel’ simbólico pago por eles e que era investido em uma poupança”, finalizou outra.