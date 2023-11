Objeto vendido por idosos vale uma fortuna e vira motivo de disputa judicial

Um casal de idosos se viu em meio a uma disputa judicial milionária. O Sr. E Sra. Fournier, de 88 e 81 anos, acabaram buscando apoio judicial após venderem por 150 euros (aproximadamente R$790) uma Máscara Africana avaliada em mais de R$22 milhões.

Segundo informações do O Globo, o casal de idosos franceses decidiu mover a ação que envolve também um comerciante de artigos usados e o governo do Gabão, depois de vender a peça por 150 euros e descobrir que, meses depois, ela foi leiloada por 4,2 milhões de euros (R$22,1 milhões).

Conforme informado pelos idosos, a Máscara em questão era guardada em um armário da casa em que eles moravam e era uma herança deixada pelo avô do homem, que foi governador colonial na África francesa no início do século XX.

Os dois não tinham ideia do valor da máscara quando a venderam para o comerciante, mas se surpreenderam ao descobrir o valor pelo qual o item foi leiloado meses depois. O valor milionário pago pela máscara foi divulgado por meio de uma notícia no jornal local.

Apesar de decidirem buscar o apoio judicial, os idosos perderam a ação em primeira instância no ano passado, entrando com uma apelação. Em sua defesa, o comerciante informa que só soube do valor do item ao levá-lo à casa de leilões para uma avaliação.

Item raro

A máscara que motivou a ação judicial é um artefato feito pelo povo fang e, segundo um especialista, só existem outras dez como ela ao redor do mundo. Ela teria pertencido à sociedade secreta Ngil, encarregada no povo fang de fazer justiça.

Após o início do julgamento da apelação movida pelos idosos, o governo do Gabão decidiu pedir a suspensão dos procedimentos e alega que a máscara pertence ao país, acusando o avô do Sr. Fournier de ter roubado a máscara em questão.

Conforme informações de OIivia Betoe Bi Evie, uma das advogadas que representa o Gabão, é esperado que o resultado da ação seja divulgado no dia 19 de dezembro.

Ela ainda afirma a importância do objeto para o povo do país: “Para os ocidentais é um objeto de arte, mas para os africanos, para os gaboneses, é um objeto ritual usado para assegurar a paz na sociedade. É muito importante”.

