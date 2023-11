Jovem ‘destrói’ o aniversário de sua irmã e recebe apoio por ter feito isso

Uma menina de 17 anos decidiu buscar apoio no Reddit após ser acusada de “destruir completamente” o aniversário de 10 anos de sua meia-irmã. Esperando ser criticada, a jovem foi surpreendida quando recebeu apoio de diversas pessoas que leram sua história.

Sem se identificar, a adolescente conta que sua irmã, fruto do casamento de sua mãe com o atual marido, completou 10 anos no dia anterior a publicação. Para celebrar a data, o pai da menina armou um “dia de garotas”.

“Três semanas atrás, meu padrasto me chamou e exigiu que eu tirasse uma folga do trabalho no dia do aniversário dela, porque ela queria que eu fosse e então eu iria. Eu disse a ele que não faria isso e que ele não poderia me forçar a pedir uma folga no trabalho”.

“Minha mãe me perguntou se eu pegaria a folga e disse que minha irmã se sentia sozinha sem a minha presença, e eu disse a ela que não queria passar um dia todo com ela e sua avó e que tinha que trabalhar. Minha mãe não gostou, mas deixou o assunto de lado e eu achei que estava tudo resolvido”, explica a jovem.

Ela foi aplaudida por sua atitude

Seguindo com seu relato, a jovem conta que desde então mais nenhuma menção ao aniversário da irmã foi feita, e ela seguiu normalmente para o trabalho. Após algum tempo, a jovem passou a receber diversas ligações e mensagens de seu padrasto, exigindo que ela saísse imediatamente do trabalho para ir ao aniversário da irmã

Após ser ignorado, o homem até mesmo chegou a ir ao trabalho da enteada, de onde foi expulso pelo chefe da adolescente por causar uma grande confusão no local.

“Quando cheguei em casa meu padrasto estava me esperando e disse que sua filha chegou mais cedo porque ficou chateada por eu não ter aparecido. Eu disse a ele que nunca concordei em ir e que ele não deveria ter feito promessas em meu nome”.

“Ele disse que ordenou que eu faltasse ao trabalho e que eu deveria ter obedecido, mas que por não fazer isso eu destruí o aniversário da filha dele e que deveria ter vergonha da minha atitude. Minha mãe, o marido ela e eu jantamos na sexta à noite para comemorar o aniversário, mas as coisas ainda estão bem ruins. Eu ouvi minha irmã chorando com o pai sobre a minha ausência. Eu errei?”, questiona.

Leia também: Pai é criticado ao deixar a filha sozinha para ter férias românticas com a esposa

Apesar de esperar algumas críticas, a jovem na verdade foi parabenizada por sua atitude.

“Você agiu corretamente! Seu padrasto não é seu chefe para te ordenar uma coisa dessas”, comentou uma pessoa.

“Seu padrasto é quem está completamente errado. Você é grande o suficiente para saber sobre suas responsabilidades e que não deve deixar de trabalhar apenas para passar o dia com sua irmã”, finalizou outra.