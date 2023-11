Homem pede à ex um plano de exercícios para que a nova namorada se pareça com ela

Uma reviravolta inesperada em um relacionamento deixou uma mulher de 20 anos furiosa e abalada com a atitude de seu namorado. Após descobrir que ele havia planejado uma rotina de exercícios para ela com a ajuda de sua ex-namorada, a mulher anônima recorreu ao Reddit para compartilhar seus sentimentos de insegurança e vergonha em relação à sua aparência, e o Mirror divulgou.

Inicialmente, o namorado sugeriu que fossem à academia juntos, apesar de sua objeção anterior à ideia. Contudo, posteriormente, a mulher se deparou com capturas de tela de uma conversa entre ele e sua ex, na qual ele solicitou um plano de exercícios para ela. Sentindo-se traída, essa ação a levou a tomar uma decisão importante em relação ao relacionamento.

A ex-namorada do namorado tem um corpo com características que a deixam se sentindo insegura, descrevendo-o como "esguio e grosso, com barriga lisa, coxas e bunda maiores e braços finos". A comparação com a figura da ex a fez questionar sua própria aparência, que ela descreve como "magro e magro".

pexels-cottonbro-studio-4324020

Cottonbro Studio/Pexels

A mulher afirmou que seu namorado nunca havia demonstrado insatisfação com sua aparência anteriormente, sempre elogiando sua figura. No entanto, a descoberta das conversas com a ex-namorada revelou um desejo por parte dele de que ela se assemelhasse à sua ex.

A reação nas redes sociais não tardou, com muitos condenando o comportamento do namorado como "inaceitável" e encorajando a mulher a encerrar o relacionamento. Alguns usuários alertaram sobre a importância de não mudar a si mesma para agradar a outra pessoa, e sim encontrar alguém que a ame e aprecie por quem ela é.

pexels-polina-kovaleva-5885482

Polina Kovaleva/Pexels

Posteriormente, a mulher confirmou que terminou o relacionamento, dizendo: "posso dizer oficialmente que ele foi abandonado e foi embora". Esta história serve como um lembrete de como é fundamental valorizar a si mesmo em um relacionamento e manter a autoestima, independentemente das expectativas alheias.