Festa de preparação vira tendência em vez de chá de bebê

Muitas futuras mães adoram uma festa de chá de bebê, onde amigos e familiares se reúnem para celebrar a chegada iminente do novo membro da família, com presentes, guloseimas deliciosas e, talvez, alguns jogos divertidos, como adivinhar o peso do bebê. No entanto, uma nova tendência de encontro está fazendo sucesso online - a festa de preparação, reporta o Mirror.

Essa festa envolve os amigos da futura mãe indo até sua casa para prepará-la para a chegada do bebê, garantindo que tudo esteja limpo e organizado - todas as tarefas árduas e mundanas que uma mulher grávida não quer fazer.

Uma futura mãe compartilhou detalhes de sua própria festa de preparação, revelando o quão bem-sucedida ela foi e inspirando outros a aderirem à ideia.

Nia Liu, uma influenciadora de Utah (EUA), recorreu ao TikTok para mostrar seus fiéis amigos colocando a mão na massa e fazendo uma boa limpeza em sua casa, enquanto explicava o que estava acontecendo no vídeo.

"Então, tive minha festa de preparação ontem à noite, em vez de uma festa de chá de bebê, e foi incrível", disse ela. "Minha amiga Brie organizou. Enviei a ela uma lista de coisas que queria fazer antes da chegada do bebê, e ela fez pequenos cartões para cada pessoa com tarefas específicas para a casa".

No vídeo, uma de suas amigas voluntárias é vista de joelhos no chão da cozinha, limpando um armário repleto de potes de plástico, enquanto outra limpa as paredes, com Nia supervisionando todo o processo. "Eu meio que assumi mais um papel de supervisora, dizendo às pessoas onde eu queria as coisas e o que eu queria fazer com elas", explicou.

As amigas também tiveram um momento de descanso quando pararam para comer: "fizemos uma pausa para o jantar - comemos um pouco de sopa, pão de fermentação natural, algumas guloseimas e conversamos sobre o bebê e como será. E depois voltamos ao trabalho", revelou Nia.

Elas também passaram o aspirador no sofá, limparam as janelas e fizeram alguma lavanderia. Incrivelmente, elas já estavam ocupadas antes de chegar à festa de preparação, cozinhando refeições para depois do nascimento do bebê. "E todos trouxeram refeições congeladas para mim, para o período pós-parto, e foi muito divertido", disse ela.

freestocks-ux53SGpRAHU-unsplash

Nia sugeriu fortemente que outros adotem a ideia, afirmando que se sentiu muito mais preparada: "tudo estava tão limpo e organizado, e eu me sinto muito mais pronta para a chegada do bebê. Recomendo muito uma festa de preparação se você está se preparando para ter um bebê".

Certamente, a ideia agradou seus seguidores, que não conseguiam acreditar no quão incrível era. Um deles disse: "honestamente, eu preferiria fazer isso do que ficar sentado por três horas assistindo alguém abrir presentes". Outro comentou: "desculpe, mas como isso não foi uma coisa sempre? Eu definitivamente ajudaria todas as minhas amigas grávidas. E eu gostaria de ter tido uma". Outro disse: "isso é uma verdadeira comunidade, e eu amo tudo sobre isso".

No entanto, a ideia não agradou a todos: "eu me sentiria desconfortável o tempo todo, mas fico feliz que funcione para os outros", disse um. Outra seguidora preferiu a ideia original de uma festa de chá de bebê: "não, meu marido pode limpar a casa e cozinhar", escreveu. "Eu e minhas amigas estaremos comendo comida fabulosa, bebendo champanhe e celebrando a minha chegada".