Estudo revela: como o ciclo menstrual impacta o cérebro

O ciclo menstrual é um processo complexo que influencia não apenas o sistema reprodutivo, mas também o funcionamento do cérebro e do corpo. Recentemente, um estudo inovador realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) jogou luz sobre a conexão entre o ciclo menstrual e as mudanças na estrutura cerebral.

Segundo o Mega Curioso, o estudo da UCSB envolveu 30 mulheres com ciclos menstruais regulares que não faziam uso de contraceptivos hormonais. Durante o estudo, foram coletadas imagens cerebrais em três momentos distintos do ciclo menstrual: durante a menstruação, na fase de ovulação e na fase lútea intermediária, que precede a menstruação.

As medições incluíram o volume cerebral e duas categorias de tecido cerebral: substância cinzenta e substância branca.

Além das imagens cerebrais, os pesquisadores monitoraram as flutuações hormonais de quatro hormônios-chave durante o ciclo menstrual: estradiol, progesterona, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH). Cada um desses hormônios apresenta picos em diferentes fases do ciclo.

Os resultados do estudo revelaram correlações intrigantes entre os níveis desses hormônios e as características da estrutura cerebral. Por exemplo, a concentração de estradiol e LH mostrou associação com a eficiência da difusão da água na substância branca do cérebro, sugerindo mudanças na "microestrutura" que podem afetar a conectividade cerebral. A concentração de FSH estava correlacionada com a espessura cortical, afetando a substância cinzenta do córtex.

No entanto, o estudo não identificou mudanças significativas no volume geral do cérebro. Surpreendentemente, aumentos na progesterona estiveram associados ao aumento do volume do tecido cerebral, mas à diminuição do líquido cefalorraquidiano, um fluido que envolve o cérebro e o protege.

O estudo da UCSB proporciona informações valiosas sobre a relação entre o ciclo menstrual e a estrutura cerebral. Embora as implicações precisas dessas mudanças ainda não sejam totalmente compreendidas, a pesquisa destaca a importância de explorar mais profundamente como o ciclo menstrual pode influenciar a função cerebral.

Essas descobertas também enfatizam a necessidade de estudos adicionais que investiguem como essas alterações podem afetar a saúde mental ao longo do ciclo menstrual e avaliem o risco de doenças cerebrais, como a doença de Alzheimer.

À medida que mais pesquisas são realizadas nessa área, a comunidade médica estará mais bem preparada para integrar essas descobertas nos cuidados de saúde, reconhecendo a importância das flutuações hormonais na vida cotidiana das mulheres.